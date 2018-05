10 dingen die u moet weten over het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle

1| Datum

Het huwelijk vindt plaats op een nogal aparte datum. Om te beginnen is het een zaterdag, terwijl Britse koninklijke huwelijken traditioneel op een weekdag plaatsvinden. Op dezelfde dag wordt in Engeland ook de Cup Final gespeeld, een wedstrijd die prins William, als voorzitter van de Engelse voetbalbond, eigenlijk geacht wordt bij te wonen. De algemene verwachting is echter dat hij toch voor het huwelijk van zijn broer zal kiezen.

2| Windsor Castle

De huwelijkscerenomie wordt voltrokken in St. George’s Chapel in Windsor Castle. Met plaats voor 800 mensen is die veel kleiner dan de kerken waar koninklijke huwelijken doorgaans plaatsvinden, maar het is wel de plek waar het huwelijk van Charles en Camilla werd ingezegend en waar Harry werd gedoopt.