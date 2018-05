'Ik heb ongezond geleefd, met drank en drugs. Maar op een bepaald moment moet je je verantwoordelijkheid nemen en een mán worden'

Met de Europese Hartfalendagen (van 30 april tot 12 mei) vroegen de Belgische ziekenhuizen onlangs voor het negende jaar op rij aandacht voor de preventie, opsporing en behandeling van hartproblemen. Risicofactoren zijn, net als bij andere hartaandoeningen: roken, overgewicht, een hoge bloeddruk en dito cholesterolwaarden.

Na een operatie wordt hartpatiënten aangeraden om gezonder te gaan leven, maar dat houden ze meestal niet lang vol: volgens de Nederlandse hoogleraar cardiologie Ron Peters behaalt slechts 5 procent van de patiënten zeven jaar na de operatie de gewenste waarden voor alle risicofactoren.

Hoe brengen onze bekende hartlijders het ervan af? Komen hun slechte gewoontes weer bovendrijven naarmate hun angst verdwijnt, of doen ze braaf wat de dokter hun voorschrijft?

LIEVEN VERSTRAETE: ‘Even stond mijn wereld stil’

Midden maart 2015 sierde VRT-nieuwsanker en ‘De markt’-presentator Lieven Verstraete (55) de Humo-cover met het litteken dat hij aan zijn openhartoperatie heeft overgehouden. Een unicum, want hij loopt er niet graag mee te koop.

LIEVEN VERSTRAETE «Ik heb toen verteld dat ik benieuwd was of ik ’s zomers zonder T-shirt op het strand of aan het zwembad zou durven te zitten. Wel: dat heb ik sinds m’n operatie niet meer gedaan. Hoewel ik weet dat het niets is om beschaamd over te zijn, voel ik er toch een lichte gêne over. Ik probeer er zelf ook niet naar te kijken.

»Mijn vader heeft op zijn 53ste overbruggingen gehad, en is uiteindelijk op latere leeftijd aan hartfalen gestorven. Vlak nadat hij zijn eerste overbrugging had gekregen, was ik bij de huisarts langsgegaan voor een medische check-up. Hij was verontrust door mijn alarmerend hoge cholesterolwaarden: ‘Ik heb dat nog nooit gezien bij zo’n jonge mens!’ Ik was toen pas 28 en nochtans heel sportief. Mijn hartproblemen zullen dus wel deels genetisch bepaald zijn, maar je kunt je er niet achter verschuilen: veel hangt af van je levensstijl, en ik ben nu eenmaal een bourgondiër. Hij heeft me toen voor de keuze gesteld: ‘Ik kan je medicijnen voorschrijven die je levenslang zult moeten nemen, of je kunt je eetpatroon aanpassen.’ Ik ben toen heel streng beginnen te diëten en meed vlees, suikers en alcohol – alle lekkere en verleidelijke dingen (lacht). Mét resultaat: in twee maanden tijd was ik 10 kilo kwijt, en ik was al niet dik. Nu schrik ik als ik foto’s uit die periode terugzie: ik zag eruit als een wandelend lijk. Ik heb me een hele nieuwe garderobe moeten aanschaffen, maar mijn cholesterolwaarden waren wel danig gezakt. Ik merkte dat ook tijdens het sporten: ik speelde toen nog basket en kon blíjven lopen. Maar het dieet was tegelijk zó spartaans dat ik het niet heb kunnen volhouden. Geleidelijk aan ben ik weer bourgondischer gaan leven, waardoor het fout is gelopen.