De samenvattingen van 'Thuis' ontraadseld

'Thuis' - Eén, maandag tot vrijdag, 20.10

'Vervangt Nick Cave Victoria Beckham bij de nieuwe Spice Girls?'

De ware ‘Thuis’-fanaat heeft maar één houvast: de samenvattingen die de VRT elke week de wereld instuurt. Maar daar valt nooit een touw aan vast te knopen. Tenzij! Aha! Wow! ‘Als we zo’n korte inhoud nu eens loslaten op iemand die beroepsmatig bezig is met ondoorzichtige teksten?’ opperde een jonge briljante medewerkster van dit blad. Dus wij meteen (nu ja, na een uitstekende lunch) naar de UGent, alwaar wij de samenvatting van de aflevering van 16 mei voorlegden aan een poëziekenner.

Prof Yvan Herfstjoeng «Zo’n tekst leent zich uitstekend voor een dramatisch-poëticaal onderzoek, met het denken van de neolacaniaan Ziranovsky als achtergrond.»

HUMO Wie is Ziranovsky?

Herfstjoeng «Dat ben ik zelf. In de huidige academische wereld moet je diversifiëren, anders ga je ten onder. Eerst gaan we dat tekstje van de VRT eens even in dichtvorm gieten. Dan krijg je dit:

Emma probeert de band

met Nicky weer aan te halen.

Staat de koppigheid van Marianne

haar acties in de weg?

Bob ontvangt een grote blijk

van dankbaarheid.

Adil slaapt niet gerust;

Paulien probeert hem op te vangen.

Steven worstelt met zichzelf.»

HUMO Wow! Dat lijkt wel een adembenemend maar duister gedicht!

Herfstjoeng «Dat is het zeker. Er staan ook wel begrijpelijke regels in, zoals ‘Adil slaapt niet gerust’. Dat zou een titel van Spinvis kunnen zijn:

Adil slaapt niet gerust.

Want de bloemen staan niet op de gang.

Heeft de verpleegster die de vaas zou halen

misschien een beroerte gekregen bij het wassen

van een oude man met grijze ogen? O nee!

En als de bloemen niet op de gang staan

dan ga je dood, dat heeft Adil

ergens gelezen. Maar in welk boek?

Dat is hij vergeten...

Enfin, ik improviseer maar wat. We weten nu in elk geval dat Adil niet gerust slaapt.»

HUMO Wat houdt hem wakker?

Herfstjoeng «Bob heeft een grote blijk van dankbaarheid gekregen. Wat was dat geschenk? Iets gevaarlijks, want Adil kan er niet van slapen! Kreeg Bob een kalasjnikov, of een ampule novitsjok? Dat moeten we nog nader onderzoeken. Pauline probeert hem op te vangen. De verwijzing naar de Franse stad Pau, aankomst van zoveel legendarische bergritten, is duidelijk. De naam Marianne verwijst naar het symbool van de Franse republiek. Misschien plant Bob een aanslag tijdens de 18de rit van de Tour van 2018, een rit naar... Pau! Dat maakt Adil natuurlijk dubbel ongerust. Het zou me niet verbazen, ik heb die Bob nooit vertrouwd.»

HUMO Het is een tekst die inhoudelijk erg rijk is.

Herfstjoeng «Ja, maar dat merk je pas als je aan close reading doet. In de eerste regel valt de naam Emma en het woord band. We hebben het dus over Emma Bunton, van de Spice Girls. Ze wil de popgroep van Nicky aanhalen. Wie is die Nicky? Is dat een koosnaampje voor Nick Cave? Zal hij Victoria Beckham vervangen bij de Spice Girls? Dat zou een verstandige keuze zijn, want ze zingen allebei niet bepaald loepzuiver. Dat is zeker een piste. Ik ga daar een paar doctoraalstudenten op loslaten. Met wat geluk weten we al over een maand of tien wat er vanavond precies gebeurt in ‘Thuis’.»

HUMO En waarom worstelt Steven in de slotregel met zichzelf?

Herfstjoeng «Omdat hij niet begrijpt wat hij in ‘Thuis’ loopt te doen. En die rare samenvattingen maken de verwarring alleen maar groter. Als daar maar geen ongelukken van komen, van al dat worstelen met zichzelf. Daar wil ik de lezer voor waarschuwen: als je geen verstand hebt van close reading, laat die tekstjes dan links liggen. Ziranovsky zegt dat trouwens ook, en ik weet waarover die man het heeft, want zoals gezegd ben ik dat dus zelf!»