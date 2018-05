'Elke president denkt dat hij dankzij zijn intelligentie alles en iedereen de baas kan'

– Waarom hebt u ‘Les leçons du pouvoir’ geschreven? En waarom moest het boek nu verschijnen?

François Hollande «Ik heb het land geregeerd in een opmerkelijke periode. En ik wilde de Fransen laten zien wat het betekent om macht uit te oefenen, en hoe ik de dilemma’s het hoofd heb geboden. Het was een unieke ervaring. Ik heb ook geprobeerd nuchter naar mijn beleidsdaden te kijken, naar de zaken die gelukt zijn, maar ook naar de mislukkingen. Ten slotte leek het me gepast een staat van de sociaaldemocratie in Europa op te maken, die onmiskenbaar in een crisis verkeert, en uit te leggen waarom ik nog altijd in een toekomst voor het socialistische gedachtegoed geloof.»