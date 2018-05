Deze grondvester van de partij ISLAM – een merknaam die één boekdeel spreekt – hield in ‘De afspraak’ een verkiezingstoespraak waarin hij beloofde ‘binnen het kader van de wet’ de sharia in te voeren, want ‘religie is een vaste waarde in vergelijking met de wispelturige Belgische en Europese wetgeving.’ Hij heeft dus schijt aan de scheiding tussen moskee en staat. Deze ex-buschauffeur heeft al naam gemaakt door vrouwen van mannen te willen scheiden in het openbaar vervoer. Zo zou er een eind komen aan de verkrachtingen die volgens hem legio zijn op stadsbussen in de hoofdstad. Uit zorg om het welzijn van vrouwen weigerde hij Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, aan te kijken: ‘U verwart de Kamer van Volksvertegenwoordigers met de slaapkamer,’ zei hij tot zijn zichtbare tevredenheid. Ook het welzijn van homo’s lag hem na aan het hart: ‘Morgen staan we voor de schepen van Burgerlijke Stand om met een dier te trouwen.’ Hoeveel stokslagen staan er gemiddeld op humor volgens de sharia?

Rechts en nog rechtser zullen vast wel electoraal voordeel getrokken hebben uit het tv-optreden. Zonde dat er geen linkse politicus (m/v) aan de gesprekstafel zat. Nu ja, die had Ahrouch vast schouderophalend gebagatelliseerd. Niets aan het handje.

Mij noopte die vent tot weerzinbeheersing, wat altijd een goede oefening in democratie is. Dat neemt niet weg dat ik een bloedhekel heb aan zijn denkbeelden, zijn aspiraties en zijn partij. Binnen het kader van de wet. Rudy Vandendaele