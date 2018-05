Loic Van Impe (24), Kok in de blok: gezonde gerechten voor kotstudenten

HUMO Bestaat er iets als ideaal voedsel voor tijdens de blok? Brain food, zoals dat heet?

Van Impe «Noten en zaden zijn klassiekers, er zitten veel gezonde vetten in. En dan zijn er de zogenaamde superfoods als avocado en quinoa, die ik ook gebruik in een paar gerechten. Maar ik ben Sandra Bekkari niet, al bij al hou ik er niet veel rekening mee tijdens het koken. Voldoende groenten en fruit zijn voor mij altijd de basis, van elk dieet. Met gezond verstand kom je trouwens al erg ver: ik ga ervan uit dat iemand die vier keer per week een loempia in het frietvet gooit wel weet dat hij niet de beste eetgewoontes heeft.»

HUMO Jongeren hebben hippere dingen om mee bezig te zijn dan kookpotten. Wat lokte jou de keuken in?

Van Impe «Mijn beide ouders zijn kok, we hebben koks in de familie, en thuis hebben we een traiteurszaak. Ik was als kind al gefascineerd door al die messen en die grote potten. Ik droomde ervan om ook kok te worden, maar dat hebben mijn ouders me afgeraden. Zij weten als geen ander hoe hard de stiel kan zijn. Mijn moeder herhaalde altijd: ‘Als al je vrienden aan het feesten zijn, sta jij aan het fornuis.’ Maar dat heeft niet verhinderd dat ik bleef koken.»

HUMO Maar in de plaats van naar de kokschool trok je naar het RITCS.

Van Impe «Ik ben uiteindelijk monteur geworden, ja. Maar het is net aan het RITCS dat ik mijn passie op grotere schaal kon uitoefenen. Ik maakte voor school af en toe een muziekclip met vrienden uit de monteursopleiding, tot één van hen het idee opperde om eens iets te filmen over mijn voorliefde voor koken – telkens iemand een kotfeest hield, zorgde ik voor het eten. Zo ben ik voor de camera beland in plaats van erachter. Daaruit is het Facebook-kanaal gegroeid waarop ik nu al enkele jaren gerechten voor studenten maak en waarop het boek ‘Snel klaar’ gebaseerd is.»

HUMO Je kookfilmpjes zijn een groot succes, terwijl studenten volgens het cliché niet bezig zijn met wat ze eten, als het maar een goeie fond legt om achteraf stevig te kunnen doorzakken. Gaan de nieuwe generaties studenten anders om met eten dan de vorige?

Van Impe «Ik heb de vorige niet meegemaakt, dus met zekerheid kan ik dat niet zeggen. Maar ik heb de indruk dat jongeren van mijn generatie meer verdeeld zijn in kampen als het over eten gaat: ofwel ben je heel bewust met voeding bezig, ofwel absoluut niet. Iets tussenin bestaat amper. Ik zat als student duidelijk in het eerste kamp: ik kook voor mijn plezier, niets ontspant me meer dan me opsluiten in de keuken.

»Voor de duidelijkheid: ik ben allesbehalve een gezondheidsgoeroe. Ik geloof stellig in onze Belgische bourgondische aard. Een stevig pak frieten met een pint of een goeie durum om vijf uur ’s ochtends als je nog lichtjes aangeschoten bent: daar kan ik ook hard van genieten.»

HUMO Je gerechten zijn gericht op studenten die willen koken op kot, maar zelf heb je niet op kot gezeten.

Van Impe «Nee, ik woonde te dicht bij mijn campus. Ik was niet de beste student, op kot gaan was misschien de genadeklap geweest in mijn geval (lacht).

»Voor mijn gerechten hou ik rekening met de gemiddelde kotkeuken. Roeien met de riemen die je hebt, dat is het idee. Ik gebruik bijvoorbeeld nooit een oven maar wel een microgolfoven. Een kot met een oven zal je niet gauw vinden, meestal is een gasvuurtje het enige wat er is, maar een microgolfoven heb je er meestal wel. Als ik een gerecht bedenk, hou ik er ook altijd rekening mee dat je het binnen een kwartier moet kunnen maken, en met een klein budget. Als je studenten aan het koken wil krijgen, heeft het geen zin om een gerijpt stuk Holsteinvlees boven te halen.»

Nachtje drinken

HUMO Bij jou is het misschien op een kwartier klaar, maar doet de doorsnee student er niet wat langer over?

Van Impe «Tja, ik heb wellicht iets betere messen dan de gemiddelde kotstudent, en een ui kan ik al sinds mijn tiende in enkele seconden snijden. Als ik voor dat laatste een tip mag geven: veel oefenen en het juiste mes gebruiken. Een steakmes mag dan wel scherp zijn, het is verre van ideaal om een ui te snijden.»

HUMO Je bent Brusselaar en je maakt je kookfilmpjes zowel in het Nederlands als in het Frans. Zijn er verschillen tussen de eetgewoontes van Vlaamse en Waalse studenten of is de studentenkeuken een universeel fenomeen?

Van Impe «Daar heb ik nog nooit echt bij stilgestaan. Ik heb alleszins nog geen verschil gemerkt. Frieten, pizza of kebab staan bij alle studenten op het menu.»

HUMO Een studentenkookboek is niet volledig zonder een ideaal katergerecht. Wat is jouw favoriet?

Van Impe «De pastina! Een gerecht dat mijn moeder me leerde maken. Het is weinig meer dan een kippenbouillon met een ui en fijne pasta, waarin je een ei losklopt. Meestal voeg ik er flink wat zwarte peper aan toe, daar word je wakker van (lacht). Heel lekker én makkelijk, wat mooi meegenomen is in de moeilijke momenten die volgen op een nachtje drinken. En belangrijk: het blijft binnen.»

'Snel Klaar' zit volgende week bij Humo. Ook zal Loïc volgende week dagelijks voor Humo.be een recept delen om elke student door de blok te helpen.