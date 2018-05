Ik las de regel. Wat blijkt? De aanbevelingen komen helemaal overeen met waarden en normen uit mijn eigen moslimse traditie.

De richtlijn beveelt aan om zakelijke afspraken niet in hotelkamers of privéverblijven te houden. Acteurs moeten weigeren om op zulke plekken bijeen te komen. Mochten deze afspraken toch in dergelijke ‘locaties met een hoog risico’ moeten plaatsvinden, dan roept de acteursvakbond zijn leden op om een begeleider mee te nemen, een zogenaamde support peer.

Ik lees enkele opvallende dingen in de richtlijn. De taal is uiteraard genderneutraal. Maar het is duidelijk dat het over actrices gaat, wanneer er staat dat ze sommige plekken moeten vermijden wanneer ze belangrijke mensen ontmoeten. En dat die belangrijke mensen mannen zijn. Want op die te mijden plekken loopt de vrouw meer risico om lastiggevallen te worden. Het tweede opvallende punt is dat erkend wordt dat de vrouw, als bescherming een chaperon(ne) nodig heeft als ze deze plekken bezoekt.