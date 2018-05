Een mens van goede wil: Kati Verstrepen leidt de Liga voor Mensenrechten. 'Liever een gutmensch dan een slecht mens'

Kati Verstrepen «Na 9/11 ging het met de mensenrechten in België bergaf. Sindsdien werden veel maatregelen genomen die onze veiligheid zouden moeten verhogen, maar die onze mensenrechten sterk inperken. De Liga voor Mensenrechten is uiteraard voor het verhogen van veiligheid, maar vaak gaat het om een vals gevoel van veiligheid. Onlangs nam ik in Antwerpen de trein naar Brussel. Ik had de keuze uit een trein op spoor 23, of één van tien minuten later op spoor 24. Wie de trein op spoor 23 wilde nemen, moest langs een rij politieagenten, militairen en honden. De selectie werd op het zicht gemaakt: wie ziet er gevaarlijk uit en wie niet? Ik ben vijftigplusser, met een boekentas in plaats van een rugzak. Ik mocht meteen de trein op. Reizigers met een andere huidskleur, een rugzak of een sluier werden grondig gecontroleerd. Potentiële terroristen konden ondertussen rustig en ongecontroleerd instappen op de trein op spoor 24. Wat heeft zo’n controle voor zin?»

HUMO Zo erg is het toch niet om de inhoud van je rugzak te tonen?