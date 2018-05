'Het is niet de bedoeling om jezelf nodeloos te pijnigen'

Exacte cijfers over het aantal moslimleerlingen in Vlaamse scholen zijn er niet, maar volgens een rapport van het Vlaams Ministerie van Onderwijs uit 2016 volgen 60.000 kinderen het vak islamitische godsdienst in het basis- en het secundair onderwijs. Daarin leren ze onder meer dat de ramadan één van de vijf zuilen van de islam is, en dus verplicht. Het gevolg: nog tot half juni zitten er tienduizenden vermoeide en hongerige leerlingen in de schoolbanken. De onderwijsnetten hebben vooraf een omzendbrief verstuurd om directies en leerkrachten voor te bereiden.

Raymonda Verdyck (hoofd GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) «De ramadan valt dit jaar in de examenperiode. Het Suikerfeest, de viering van het einde van de vasten, is een erkende feestdag. Dat betekent dat schoolgaande moslims die dag afwezig mogen zijn. Om problemen met afwezigheden te vermijden, zijn er scholen die op die dag geen examens plannen.

»Wij raden de scholen ook aan om de leerlingen na het examen zo snel mogelijk naar huis te sturen, zodat ze meer tijd hebben om te rusten. Veel kinderen staan in die periode immers ’s nachts op om te eten en te drinken.»

Mehmet Üstün (voorzitter van Centrum Islamonderwijs Vlaanderen) «Het belangrijkste is nog altijd dat leerlingen slagen voor hun examens. Als ze merken dat ze het moeilijk hebben om de ramadan met hun examens te combineren, dan kunnen ze de dagen waarop ze niet gevast hebben nog altijd ná het Suikerfeest inhalen. Het gebeurt vaak dat kinderen voor een examen lichamelijke opvoeding toch eten, en die dag later goedmaken.»