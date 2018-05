'Opstijgen met het vliegtuig, die mengeling van spanning en euforie: het voelt als een ontsnapping.'

HUMO Het is je derde boek over reizen, maar het is opnieuw geen gids geworden.

IRIS HANNEMA «Nee, je kunt het niet meenemen op reis om te weten wat je móét doen. Of je zou dat wel kunnen, maar dan weet ik niet waar je uitkomt. Het zullen in elk geval niet de mooiste plekjes op aarde zijn: mijn reizen draaien rond de andere kant van het mooie plaatje dat we in kranten en in tijdschriften zien. Als reisjournalist doe ik daaraan mee: we verkopen een droom, een idylle. Maar als schrijfster wilde ik dat niet: laten we erkennen dat de wereld geen sprookje is, en ons leven ook niet.»

HUMO Er zit toch een rozig kantje aan het boek: je zoekt een antwoord op de vraag of je door reizen gelukkiger kunt worden.

HANNEMA «Ik heb al die jaren het idee gehad dat ik gelukkiger zou worden door het avontuur op te zoeken. Alhoewel, ‘geluk’ klinkt te zwaar, misschien is ‘tevredener dan thuis’ beter. Ik was altijd op zoek naar dé plek waar alles klopt. Dat is opnieuw een illusie.»

HUMO Het klinkt ook alsof je op de vlucht was.

HANNEMA «Ik kom uit een goed nest met fijne ouders en een leuke kennissenkring, maar laatst noemde iemand mij een ‘sociale vluchteling’: hij vond dat ik inderdaad wegvluchtte van de benauwdheid van het thuisfront. Het is iets wat ik altijd weer besef wanneer ik thuiskom: hoeveel hier móét. De conventies. De agenda’s. Het idee dat je afspreekt met mensen om elkaar over twee weken te ontmoeten in een koffiebar. Dat is eigenlijk een gek idee, en ondenkbaar in veel delen van de wereld. Want waar ben je over twee weken? En zul je op dat moment wel zin hebben om die mens te ontmoeten? Dat is reizen voor mij: even aan de conventies ontsnappen. In eerste instantie schept dat klaarheid – wie ben ik zonder die wetten en conventies? – en daar word je gelukkig van. Maar de reiziger moet per definitie terugkeren naar de plek waar hij van wegvluchtte omdat hij er alles saai en vastgeroest vond. Terugkomen is confronterend, want dan haalt de werkelijkheid je weer in. Maar als dat gevoel de overhand haalt, ben je geen goede reiziger meer.»

HUMO Je bent al in meer dan honderd landen geweest. Dat betekent dat je over de helft bent.

HANNEMA «Er is wel wat betwisting over welke gebieden als land tellen en welke niet. Maar op dit moment heeft de Verenigde Naties 193 lidstaten, dus zit ik mathematisch gezien voorbij halfweg, ja. Maar de andere helft is de moeilijkste.»

HUMO Ik ga ervan uit dat Nederland het eerste land op je lijst was. Welk land kwam erna?