1 Oasis

Als de solocarrières van Liam en Noel Gallagher iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het dat Liam een songschrijver nodig heeft en Noel een zanger/frontman. De broers zijn sinds de split van Oasis in 2009 niet meer echt on speaking terms, maar dat waren ze tijdens het bestaan van de groep eigenlijk ook al niet, en toch hebben ze samen zeven platen gemaakt. En zou hun verbale steekspel op Twitter niet gewoon een handige manier kunnen zijn om de aandacht te trekken? Noel gaf in Humo al toe dat hij Liam had geknuffeld toen hun beider Manchester City in 2012 voor het eerst in 44 jaar nog eens Engels landskampioen werd.

Kans: 75 procent