Toen Mark Zuckerberg een maand geleden voor de Amerikaanse Senaat getuigde over het schandaal rond Cambridge Analytica – het marketingbedrijf dat ongeoorloofd toegang kreeg tot de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers en daarmee een propagandacampagne opzette voor Donald Trump – vertegenwoordigde hij in de ogen van velen de hele Silicon Valley. Want Facebook is niet het enige bedrijf dat een ogenschijnlijk onschuldige dienst aanbiedt om zoveel mogelijk kennis over zijn gebruikers te vergaren. Twitter, Google, Amazon, Microsoft, Apple: één pot nat, toch? Klopt niet, beweert Apple-CEO Tim Cook (57). We spreken de bescheiden opvolger van Steve Jobs in het nieuwe, futuristische hoofdkwartier van het bedrijf in het Californische Cupertino.

TIM COOK «Je kunt er niet omheen dat er vandaag een negatief beeld heerst van Silicon Valley. Maar je mag de grote technologiebedrijven niet over één kam scheren. Bij Apple beschouwen we privacy als een basisrecht: de allesomvattende gegevensprofielen die Facebook opstelt, zouden gewoon niet mogen bestaan. Onze communicatie-apps zijn standaard volledig versleuteld, wat je van die van Google bijvoorbeeld niet kunt zeggen. En we waken over onze Appstore zodat je kinderen er géén porno of haatpropaganda kunnen vinden. We hebben een vertrouwensrelatie met onze gebruikers.»

- In het huidige klimaat is er niet veel nodig om dat vertrouwen te ondermijnen. Het voorbije jaar lekte uit dat uw bedrijf een groot deel van zijn 252 miljard dollar aan kapitaal op belastingparadijs Jersey had geparkeerd én dat Apple oude iPhones door een software-update trager doet werken, waardoor je sneller een nieuw toestel moet kopen.