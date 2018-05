HUMO Op 4 februari 1993, u was minister van Binnenlandse Zaken, zei u in dit blad: ‘Dit is een zo verslindende bezigheid, dat ik er op mijn 60ste mee stop. Het mandaat dat ik op 4 mei 1998 bekleed, zal mijn laatste zijn.’ Dat kan tellen als gebroken belofte.

LOUIS TOBBACK «Ik had het natuurlijk over mijn parlementaire mandaat. En ik meende het: het was nooit de bedoeling om tot mijn 80ste in de politiek te blijven. Op een moeilijk moment heb ik het zelfs eens op een bierviltje geschreven en aan Karel Van Miert gegeven: ‘Ik stop ermee op mijn 60ste!’ Hij zal het wel bijgehouden hebben, want dat kaartje kon hem ooit nog van pas komen. Zo zie je maar hoeveel waarde bierviltjes hebben als akte.

»Maar ik kan u wel zeggen dat ik al twee keer, zowel in 2006 als in 2012, mijn plaats als lijsttrekker heb aangeboden aan een bekwaam, bekend iemand van wie ik zeker was dat het zou lukken om me af te lossen als burgemeester. Maar in beide gevallen had de persoon in kwestie wat anders te doen. En om Saïd El Khadraoui of Mohamed Ridouani voor de wolven te gooien, vond ik ze toen nog te jong.»

HUMO In 1994, haast op het toppunt van uw politieke glorie, was het geen verrassing dat u burgemeester van Leuven kon worden.

TOBBACK «De oppositie was toen ook hopeloos verdeeld, ik had bijna een volstrekte meerderheid. Sindsdien zijn we nooit meer onder de 30 procent gezakt. De eerste keer had ik 19.000 voorkeurstemmen, de tweede keer 15.000 en de laatste keer zat ik net onder de 10.000.»

HUMO Dat gaat wel bergaf, zo op het eerste gezicht.