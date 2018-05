'Minder files, minder verkeersslachtoffers, een efficiëntere zorg, minder luchtvervuiling, minder eenzaamheid... De betonstop kan ons miljarden besparen'

Applaus op alle banken. Dat kreeg Vlaams minister Joke Schauvliege toen ze een jaar geleden het idee voor de betonstop lanceerde. Schauvliege was tot de conclusie gekomen dat de verkavelingswoede van de Vlaming heeft geleid tot een landschap dat is dichtgeplamuurd met bakstenen en beton. ‘Er wordt te veel open ruimte aangesneden, we moeten die trend keren’, zei ze. Elke dag valt er 6 hectare vrije ruimte ten prooi aan de bouw. Tegen 2025 hoopt de Vlaamse regering dat terug te dringen naar 3 hectare per dag, tegen 2040 moet dat 0 hectare worden. Elk nieuw bouwproject moet dan gecompenseerd worden door elders minstens evenveel ruimte terug te geven aan de natuur. Maar heeft dat plan wel kans op slagen? Eén jaar na Schauvlieges voornemen wordt er alvast lustig verder verkaveld en lijkt de regering te aarzelen om door te zetten.

1| Wat doen we verkeerd?

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck weigert met z’n eigen architectenbureau al meer dan tien jaar om vrijstaande kavels te bebouwen die alleen met de auto bereikbaar zijn. Hij ijvert voor dichtbevolkte woonkernen.

LEO VAN BROECK «Europa heeft alle lidstaten een betonstop opgelegd tegen 2050. Vlaanderen wil dat vervroegen naar 2040. Terecht, want we zijn de slechtste leerling van de klas. Wij wonen zo verspreid dat het lijkt alsof Vlaanderen in een blender is gevallen. 70 procent van de Vlamingen woont niet in een dorp of stad, maar ergens tussenin: in afgelegen verkavelingen. Een passiefbouwvilla in zo’n verkaveling heeft dezelfde ecologische voetafdruk als een ouderwetse, slecht geïsoleerde rijwoning in de stad. In zo’n verkaveling is niets: geen werk, geen school, geen kinderopvang, geen sportclub, geen winkel. Daarom moet men voor alle verplaatsingen de wagen nemen. Dit land rijdt zich volledig vast: we zijn Europees kampioen in het aantal uren file per werknemer én in het aantal kilometers asfaltweg per woning. Zelfs in de weekends raak je haast nergens meer zonder vertragingen.

»Ons openbaar vervoer is niet rendabel, omdat het een onmogelijke taak heeft. Bussen en treinen moeten op te veel plaatsen stoppen. De ruimtelijke verrommeling kost ons veel meer dan we denken: ze zorgt voor 30 procent van onze overheidsuitgaven! Eén voorbeeld: als mensen afgelegen wonen, moeten er meer wegen en nutsleidingen tot aan hun voordeur aangelegd worden. Die moeten ook allemaal onderhouden worden.»

PASCAL DE DECKER (professor Stad en Wonen KU Leuven) «Men heeft de mensen 150 jaar lang wijsgemaakt dat ze een vrijstaande woning met tuin moesten hebben. Dat kon alleen met goedkope grondprijzen. De politiek heeft die altijd laag gehouden door veel bouwgrond te voorzien: iedereen mocht gaan wonen waar hij wou. Pas na 1975 heeft men dat met de gewestplannen proberen af te remmen. Zonder succes, want de bebouwbare zones waren ruim bemeten en volstaan nu nog steeds. En hoe verder de bouwgronden van de stad lagen, hoe goedkoper. Daardoor vestigden steeds meer mensen zich op het platteland.»

FILIP DE RYNCK (professor Bestuurskunde UGent) «De anti-stedelijkheid zit diep in onze cultuur. De overheid heeft wonen op het platteland jarenlang fiscaal gestimuleerd met premies. Dat heeft zeer nefaste gevolgen.»

VAN BROECK «Vlaanderen heeft het kleinste percentage vrije natuur in heel Europa: 3 procent. Als we zo doorgaan, houden we straks alleen nog kort gemaaid gras over. Dan is Vlaanderen weg. Wat wij verkavelen noemen, staat eigenlijk gelijk aan collectief natuur vermoorden. Architecten zouden moeten weigeren om daar nog aan mee te werken. Het gaat in onze job niet meer over mooi of lelijk, maar over goed of slecht.»

2| Moet iedereen nu naar de stad?