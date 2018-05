Ook dit jaar niemand gezien die het in zijn hoofd haalde om voor een volle zaal, vier juryleden en evenveel drukknoppen aan z’n ellebogen te likken op het podium– onze act voor volgend jaar ligt al vast – maar ‘Belgium’s Got Talent’ is niettemin vlot aan de finale toegekomen. An Lemmens, getalenteerd jurylid, maakt zich op om de eeuwige roem uit te delen. ‘Ik kan er echt van genieten als ik een goede danser aan het werk zie.’