Toen de Arabische Lente in Egypte tot volle bloei kwam, besloot chirurg Bassem Youssef zijn kans te wagen als huis-tuin-en-keukensatiricus. Vanuit zijn washok nam hij video’s op waarin hij de draak stak met de corrupte politieke leiders in zijn land. Miljoenen mensen bekeken de video’s en Youssef werd een ster. Maar de prijs die hij ervoor betaalde, is hoog: hij moest Egypte ontvluchten. ‘Zodra we politici laten beslissen over wat wij wel en niet mogen zeggen, staan we toe dat ze hun macht misbruiken.’