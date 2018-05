Bed Rugs aan de drugs: 'Er zijn een paar potten weed aan onze nieuwe plaat te pas gekomen'

HUMO Hoe was het om in Athens, Georgia te gaan opnemen?

NOAH MELIS «Geweldig! Het is een stad die muziek ademt, dus we hebben er wel wat optredens gezien. We verbleven bij Craig Zobel, een HBO-regisseur en vriend van onze producer, Derek Almstead. Hij was pas in Athens komen wonen en blijkbaar is het de gewoonte dat je als celebrity andere min of meer bekende mensen uitnodigt. Hij was bijvoorbeeld net gaan eten bij Michael Stipe van R.E.M. Ik hoop dus dat onze plaat binnenkort op zijn salontafel belandt (lacht).

»We hebben weinig van de stad gezien. We hadden ongeveer evenveel opnamedagen als songs, dus we zijn niet vaak buiten de studio geweest. We hebben welgeteld twee vrije dagen gehad, waarvan er één helemaal uitgeregend was.»

HUMO ‘Hard Fun Grand Design’ klinkt alsof er bij de opnames behoorlijk wat geblowd is. Enig idee hoeveel weed er in de plaat is gekropen?

MELIS «Daar zeg je zoiets. We hebben daar weleens iets besteld, en daaraan merkten we dat we in het Amerikaanse Zuiden waren: de weed werd in glazen weckpotten geleverd. Laten we zeggen dat we ruw geschat toch twee potten hebben geconsumeerd. In een maand tijd valt dat toch goed mee, vind ik (lacht).»

HUMO Je vermeldde al dat jullie bij Derek Almstead van het psychedelische collectief Elephant 6 hebben opgenomen. Hoe kwam je bij hem terecht?

MELIS «We zijn allemaal grote Elephant 6-fans. Hij bleek een goede keuze: Almstead is een productiewonder qua knip- en plakwerk. Zo iemand hadden we nodig, want we hadden de songs in veel verschillende samenstellingen geschreven: vaak één van ons alleen, maar ook in wisselende combinaties van groepsleden. Hij is erin geslaagd alle puzzelstukjes te doen passen, en liet ons inzien dat het één geheel kon worden.

»We zijn met 27 nummers de studio ingetrokken, en meer en meer bekroop ons het gevoel dat die één geheel vormden. Uiteindelijk hebben we besloten om voor een dubbelaar te gaan en maar één song te schrappen.»

HUMO Op het onlineplatform waarop journalisten de plaat al kunnen beluisteren, zie je dat de eerste nummers meer worden beluisterd dan de laatste.

MELIS «Tja, dit is 2018, in al zijn vluchtigheid. Ik lig er niet wakker van, ik weet dat het zo werkt. Maar het valt me toch op dat de interessantste reacties komen van mensen die de hele plaat hebben beluisterd, en dat in één keer. Zo komt ze ook het best tot haar recht. Ik wil niemand verplichten om ze in één keer te beluisteren, maar ik raad het toch ten sterkste aan.»

HUMO Zijn jullie nu opgenomen in de grote internationale psychedelische gemeenschap?

MELIS «Voor zover die bestaat wel. We hebben in Amerika nieuwe mensen leren kennen die mee op de plaat spelen, en het is nu makkelijker om contact te leggen met muzikanten naar wie we opkijken. Ik merk ook dat er voor onze muziek meer interesse is in het buitenland dan in België. Het is in elk geval de bedoeling om de plaat internationaal uit te brengen. Leuk, maar we laten ons het hoofd niet op hol brengen. Het belangrijkste is nu dat we veel kunnen spelen. Binnenkort trekken we naar Groot-Brittannië voor enkele shows en verkennende gesprekken. We zien wel.»

‘Hard Fun Grand Design’ is uit bij Waste My Records. Bed Rugs stelt de plaat voor op 26 mei in Het Bos in Antwerpen. Alle tourdata: facebook.com/bedrugsmusic