Uit de platenkast van Mauro: 'Bongo Joe' van George Coleman

In ‘De wereld als misverstand’ (1923) beweert de wijsgerige antropoloog dr. A.C. De Sey dat ons bewustzijn een evolutionaire overbodigheid is. De denkende mens als onnodige verschijning, een aberratie in een verder perfect heelal. Iets wat diep vanbinnen iedereen wel vermoedde, maar waar men begrijpelijk niet al te veel aandacht aan wil besteden. Want leuk is anders. Nu vroeg ik me af of we daar niets aan kunnen doen. Onze aanwezigheid op de één of andere manier toch wat gunstiger profileren naar de kosmos toe. Goed beseffend dat zoiets natuurlijk alleen maar lukt in eendracht met alle aardbewoners. Anders maken we ons weer belachelijk. Nu, ik heb zitten nadenken. Allereerst zou ik roem en beroemdheid afschaffen. Strafbaar maken, zelfs. Want iedereen moet op gelijke voet komen te staan, zonder enig verschil in successtatus. Iedereen gelijk. Iedereen Bongo Joe. Anders is dit project gedoemd om te falen. Wat zegt u? Iedereen wie? George ‘Bongo Joe’ Coleman, bedoel ik. Een zanger en fluiter die zichzelf begeleidde op een zelfgemaakt drumstel van olievaten. De showbizz bood hem allerlei opportuniteiten aan, maar Bongo Joe verkoos op straat te blijven spelen. Op dezelfde hoogte als zijn publiek. Hij bracht maar één plaat uit, die – hoe raadt u het – geweldig is. Tom Waits heeft hem zo te horen ook in zijn kast staan. De beste vuilnisbakkenblues die je kunt bedenken. Maar de faam bleef bewust uit. Een rolmodel voor de mensheid. Iedereen Bongo en alles komt goed. Bongo Bieber. Bongo Trump. Bongo Bumba. Bongo Christus.