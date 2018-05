'Wist u dat er drie Amerikanen zijn die samen rijker zijn dan de helft van de Amerikaanse samenleving? Dríé mensen! Valt dat moreel nog te verdedigen?'

Hij mag dan 76 zijn, de senator uit Vermont staat wel symbool voor de politieke vernieuwing. Tijdens zijn campagne in 2016 weigerde hij alle donaties van grote bedrijven en de financiële sector, wat hem een record aan kleinere giften van particulieren opleverde. Uitspraken als ‘Banken die te groot zijn om failliet te gaan, zijn te groot om te bestaan’ of ‘Donald Trump is een pathologische leugenaar’ maakten hem bijzonder populair bij jonge en progressieve Amerikanen, die er luidop van dromen dat hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Sinds kort organiseert hij publieke debatten, waar hij samen met experts thema’s behandelt die de mainstream media zelden of nooit bereiken: gezondheidszorg, armoede, ongelijkheid of een analyse van het Amerikaanse buitenlandbeleid. Zijn meeting in januari werd door bijna twee miljoen mensen live gevolgd.

Bernie Sanders «Dat is revolutionair. De Amerikaanse televisie heeft nog nóóit een debat over armoede georganiseerd, laat staan uitgezonden. Nochtans leven 41 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens, we hebben de meeste arme kinderen in de ontwikkelde wereld en anderhalf miljoen gezinnen moeten van minder dan 2 dollar per dag rondkomen in het rijkste land in de wereldgeschiedenis. Wist u dat er drie Amerikanen zijn die samen rijker zijn dan de helft van de Amerikaanse samenleving? Dríé mensen! Valt dat moreel nog te verdedigen?»

– U omschreef zichzelf ooit als een koele minnaar van sociale media. Waarom begon u debatten via Facebook Live te streamen?

Sanders «Ik ben ook niet dom. Als je efficiënt wilt communiceren, dan moet je vooral direct zijn en dat lukt het best met de nieuwste technologieën.»

– Uit een onderzoek bleek dat nachtelijke nieuwsuitzendingen in het verkiezingsjaar 2016 exact nul minuten aan armoede, ongelijkheid, infrastructuur en klimaatverandering hebben besteed.

Sanders «Als je die statistieken niet kent, dan kun je ook niet begrijpen waarom Donald Trump president van de Verenigde Staten is geworden. Er is zoveel onwetendheid in ons land. De meeste mensen in Amerika hebben ons politieke systeem opgegeven. Onze verkiezingen brengen van alle grote democratieën het laagste aantal stemgerechtigden op de been. Daarom is het zo belangrijk om het politieke bewustzijn van de burger te verhogen.»

– Een andere studie uit 2015 toonde aan dat Hillary Clinton zes keer en Donald Trump zestíén keer meer aandacht kregen dan u. Het programma ‘ABC World News Tonight’ berekende dat Trump in 2015 in totaal 81 minuten aan bod kwam bij hen. U kreeg 20 seconden.

Sanders «Heb ik toch nog 20 seconden gekregen? (lacht) Ach, ik vind dat niet schokkend. Op dit moment krijgt Stormy Daniels (de pornoactrice die onlangs getuigde over een stoeipartij met Trump in 2006, red.) meer aandacht dan het feit dat de Amerikaanse middenklasse al veertig jaar krimpt. De media zijn in handen van grote bedrijven en die willen alleen maar geld verdienen. Zij zien het als hun taak om eerst en vooral hun eigen belangen te beschermen. Denk je dat die grote bedrijven over de inkomensongelijkheid, ons rampzalige handelsbeleid of Wall Street willen praten? Neen, ze willen ons entertainen en onze aandacht afleiden van de politieke en economische veranderingen die ons land nodig heeft.»