'Bizarre fans? Eén man heeft me jarenlang post over muizen gestuurd. Ik heb me heel vaak afgevraagd wélke van mijn songs over knaagdieren kon gaan...'

Ontwerper Nicky Haslam zei ooit over het groepje van zijn vriend Bryan Ferry: ‘Andere rockgroepen breken hotelkamers af, Roxy Music richt ze opnieuw in.’ Hoeveel waarheid die boutade bevat, blijkt opnieuw op de plaats van onze lunchafspraak, in Ferry’s verborgen hoofdkwartier in een voormalige victoriaanse melkbottelarij in Londen. In de kelder bestieren zijn medewerkers, die naar Ferry verwijzen als ‘Mr. F’, de zaken. Wij praten boven in een loftachtige ruimte die zo vernuftig is ingericht dat we ons in een landhuis op het platteland wanen. Ferry is omringd door schilderijen, sculpturen en fotoboeken, zozeer dat ik een stapel moet verschuiven om plaats te maken voor mijn recorder.

Het is opmerkelijk dat de boerenzoon, die opgroeide in een vervallen boerderijtje zonder douche en met enkel een buitentoilet, in één leven evolueerde tot een elegant stijlicoon. Dat Ferry een cultuurminnende mens is, blijkt ook als hij vraagt of ik de Belgische schilder Michael Borremans ken – Ferry is fan. We zijn hier echter niet om over schilderijen en beeldhouwwerken te praten, maar over zijn tournee met symfonisch orkest waarmee hij nu de wereld rondtrekt en die binnenkort halt houdt in Antwerpen.

HUMO In 1995 speelde u op de Antwerpse Night of the Proms al tien concerten met groot orkest, maar toen stonden de organisatoren erop dat u uw vier grootste hits speelde. Deze keer kunt u volledig uw zin doen. Heeft dat de setlist drastisch gewijzigd?

Bryan Ferry «Natuurlijk spelen we ook mijn bekendste songs, van ‘Avalon’ en ‘More Than This’ tot ‘Slave to Love’. Het concert dat ik vorig jaar in de Hollywood Bowl speelde, was een goede test. Sfeervolle nummers zoals ‘Windswept’ en ‘In Every Dream Home a Heartache’ kwamen dankzij al die strijkers goed tot hun recht. Maar, wat je niet zou verwachten, het orkest schitterde ook tijdens een uptempo song als ‘Love Is the Drug’. En mijn favoriet was ‘Can’t Let Go’, een song waarvan je zou kunnen denken dat het orkest overbodig of te véél is. Maar de vurige cellistes zorgden voor nieuw leven.»

HUMO Ik zou graag ‘Running Wild’ en ‘True to Life’ horen, als het even kan.

Ferry «Ik snap waarom, het zijn sfeervolle, melancholische songs waar het orkest nog een vleugje mysterie aan kan toevoegen. ‘Running Wild’ heb ik een paar keer live gezongen. ‘True to Life’ is ook één van mijn favorieten, maar ik weet niet of we daar nog genoeg repetitietijd voor hebben.»