'Ik had geen zin meer om nog naar de supermarkt te gaan. Ik dacht dat iederéén tegen me was'

Marjolein Faes: ‘Eén front tegen de bagger’

‘Ik vind Marjolein een schijtwijf’, ‘Wat een bitch!’, ‘Nu weten we allemaal waarom ze nog geen vent had’, ‘En dat voor een lifecoach!’ Enkele ‘Blind getrouwd’-kijkers waren er duidelijk niet van gediend dat Mike en Marjolein beslisten om niet getrouwd te blijven en wezen haar als schuldige aan. Zelf heeft ze nooit gereageerd op alle online verwijten. Tot nu: met het initiatief #stoppesten wil ze de aandacht vestigen op cyberpesten onder volwassenen.

Wanneer we haar bellen, ligt er net een kraakverse Dag Allemaal in de rekken, met haar ex-man op de cover. De kop: ‘Mike had een geheime relatie tijdens ‘Blind getrouwd’’.

MARJOLEIN FAES «Ik heb het gezien, maar ik lig er niet meer wakker van. In het begin werd ik nog boos telkens wanneer er iets in de pers verscheen: ‘Allee, nóg maar eens een artikel!’ Ondertussen heb ik geen zin meer om er nog energie aan te verspillen.

»Ik speelde al met het idee voor #stoppesten toen het programma nog liep en ik plots verguisd werd. Maar ik heb ermee gewacht tot nu, omdat ik niet wilde dat het project uit woede zou ontstaan. Ondertussen is die woede weggeëbd.

»Ik ben op zoek gegaan naar instanties die zich bezighouden met pesten bij volwassenen, maar die waren haast onvindbaar. Ik wilde er eerst een boek over schrijven, maar het zou te lang duren voor dat in de rekken ligt. Dus heb ik met alle ingewonnen informatie een presentatie gemaakt, waarmee ik naar bedrijven en organisaties wil trekken.

»Ik ben als loopbaanbegeleider al vaak in contact gekomen met werknemers die gepest worden. Dat gaat van iemand negeren tot zelfs opsluiten op het toilet, of laxeermiddel in de koffie doen. Ongelofelijke toestanden. Van cyberpesten bestaan nog geen officiële cijfers omdat het een redelijk nieuw fenomeen is, dus besloot ik daarop te focussen.»

HUMO Wat kan er aan cyberpesten worden gedaan?

FAES «Voor zover ik weet zijn er nog geen wetten. Maar je zou je eventueel kunnen beroepen op artikels 3 en 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die stellen dat je recht hebt op vrijheid en onschendbaarheid van je persoon, en op veiligheid en privacy.

»Nu, een advocate vertelde me dat je het gevecht tegen sociale media niet kunt winnen. Misschien zullen er ooit wetten voor bestaan.»

HUMO Met screenshots kun je toch bij de politie terecht?

FAES «Alleen als je dreigementen hebt ontvangen. Helaas valt er niets te beginnen tegen iemand die je ‘alleen maar’ uitscheldt voor het vuil van de straat.»

HUMO Als die scheldpartijen je #stoppesten deden bedenken, dan moeten ze je wel diep geraakt hebben.

FAES (stilletjes) «Ja. Al na de eerste aflevering had ik besloten om geen interviews meer te geven en alles te negeren wat over het programma verscheen. Maar ik was er wel van op de hoogte, omdat ik altijd samen met mijn vriendinnen naar ‘Blind getrouwd’ keek, en zij me na elke uitzending lieten weten wat er op sociale media over verscheen. Toen de bom ontplofte, zaten ze in shock naast me: ‘Oei.’