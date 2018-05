'Je zou denken dat een mens immuun wordt voor racisme, maar dat is niet zo. Hoe ouder ik word, hoe meer het me stoort'

Nu is ze te zien in ‘Afscheid’, een portretreeks van vijf mensen in de blessuretijd van hun leven. En haar volgende tv-project staat ook al in de steigers, ‘maar daar kan ik nog niks over zeggen.’ Geheimzinnigheid is vooralsnog geen hoofdzonde. Dan maar die andere zeven. ‘Ik ben daar traditioneel in: mijn seksleven is van mij. Ik voel niet de noodzaak om dat te delen, zelfs niet met vrienden.’

Op een terras in het Leuvense schuift Karine Claassen (28) onder een avondzonnetje enthousiast aan met een gin-tonic. Ondertussen excuseert ze zich voor de vertraging: vergadering uitgelopen. Wat ons naadloos bij de eerste hoofdzonde brengt.

TRAAGHEID

HUMO Kom je vaak te laat?

karine CLAASSEN «Ik had je moeten waarschuwen voor mijn Congolese klok. Alhoewel, een kwartier valt nog mee. Ik heb in Congo eens vier uur op een journalist gewacht. Een halve dag zat ik langs een weg in de brousse te koekeloeren. Daar heb ik uit geleerd: als ik nu in Congo met iemand een afspraak heb om elf uur, vraag ik hem om tegen acht uur te komen. Dan is hij maar een half uur te laat (lacht). Ik chill ook graag, maar daar zijn ze écht à l’aise. Ze maken zich nergens druk om.»

HUMO Hebben ze geen gelijk?

CLAASSEN «Het heeft zijn charme, maar in een professionele context ergert het me. Op mijn werk ben ik altijd stipt op tijd, ik zal voor opnames nooit te laat komen. Bij vrienden kan ik weleens een uurtje later dan gepland opduiken. Of twee uurtjes (lacht). Ik zeg ook makkelijk afspraken af, omdat ik graag op het laatste nippertje beslis. Als ik een etentje met vrienden heb en ik voel me niet in de juiste stemming, dan bel ik af. Zonder flauwe excuses. Gewoon: ‘Sorry, ik voel het niet vandaag.’ Dat is egoïstisch, en ik zie het als een werkpunt. Het wordt me soms – terecht – kwalijk genomen. Maar ik permitteer me dat enkel bij mensen die ik goed ken en die dat kunnen verdragen.»

HUMO Zeg je dat tegen je vriend ook als hij een citytrip gepland heeft? ‘Sorry, ik voel het niet, ga maar alleen op reis.’