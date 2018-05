'De dodelijke feestjes verspreiden zich als een bosbrand, óók in Antwerpen, Brussel en Gent'

Toen James Wharton na een eervolle carrière afzwaaide, trad hij in het huwelijk met zijn verloofde Thom. In de zomer van datzelfde jaar verscheen zijn autobiografie ‘Out in the Army: My Life as a Gay Soldier’. Daarin beschreef hij hoe prins Harry hem in 2008 tijdens een oefening in Canada uit de klauwen van een groep homofobe infanteristen redde. Het boek werd een bestseller en ideale gay-schoonzoon James Wharton een celebrity.

Tot vorige zomer zijn nieuwe boek ‘Something for the Weekend’ verscheen. Daarin outte hij zich als een verslaafde aan chemseks, orgieën onder invloed van chemische drugs. ‘Veel Britten vielen van hun stoel,’ zegt hij in een chic koffiehuis vlak bij het hippe Borough Market in Zuid-Londen. James Wharton werkt vlak om de hoek, als communicatiemanager van een verzekeringsfirma met enkel holebi’s als cliënteel.