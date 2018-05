We moeten hem er zelfs even aan herinneren wat ze ook weer waren, die 7 Hoofdzonden, voor we vertrokken zijn voor een urenlang gesprek over de dingen des levens.

HOOGMOED

HUMO ‘Ik let wel op dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen, dit is toch zo voorbij,’ zei je na de ontknoping. Word je van al die positieve reacties op ‘De mol’ toch niet een paar centimeter groter?

Pieter Delanoy «Dat moet je relativeren. Ik ben een ééndagsverhaal, binnenkort is het gedaan. Wat niet wil zeggen dat het niet leuk is. De complimenten zijn een fijne bekroning van alle tijd en energie die in mijn mollenwerk gekropen is. Het klinkt opschepperig, maar ik probeer de lat altijd hoog te leggen bij alles wat ik doe.»

HUMO Dacht je na over de manier waarop je in de Vlaamse huiskamers zou overkomen?

Pieter «Nee, op een paar uitzonderingen na. Tijdens de Mexican standoff-proef heb ik principieel voor het goede doel gekozen, daar stond ik op. Iedereen kan het wel plaatsen dat ik heb moeten liegen en saboteren, maar ik wilde wél mijn authenticiteit bewaren. Mijn vrienden en collega’s zeiden dat ik in het spel net hetzelfde was als op school. Dat vond ik een hele geruststelling.»

HUMO Je hebt een dubbele voorbeeldfunctie, als priester en als leerkracht. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan.

Pieter «Ik geef les in het derde en vierde middelbaar van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, aan 15- en 16-jarigen dus. De ideale leeftijd om je authenticiteit te testen (lacht). Je kunt het je als leerkracht permitteren om te zeggen: ‘Sorry, gisteren was ik moe. Ik heb straf gegeven zonder dat het correct was.’ Dan is dat opgelost, sans rancune. Maar als je niet authentiek bent, word je daarop afgerekend. Of als je vooral je gelijk wilt halen omdat je nu eenmaal de leerkracht bent, dan krijg je dat ook te horen. Heel leuke leeftijd (glimlacht).»

HUMO Dat is van een zelden geziene nederigheid voor een leerkracht.

Pieter «Eén van de moeilijkste dingen in mijn vak is het concept van gezag. Sommigen hebben een natuurlijk gezag: als zij binnenkomen, zwijgen de leerlingen en gaan ze staan. Ik heb iets anders: wederzijds respect. Als ik wil dat zij respect hebben voor mij, dan moet ik all the way gaan om respect te tonen voor hen. En dan moet ik het zeggen als ik eens een rotdag had, of een mindere les heb gegeven.»

HUMO Voel je soms hoogmoed tegenover ongelovigen, een gevoel dat je iets meer weet dan zij?