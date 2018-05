'Is Lully nu een geschikte of juist een ontoepasselijke naam voor een ontmande hengst?'

Animalitis

Eén – 14 mei – 719.709 kijkers

‘Animalitis’ zou over ‘dierenliefde in het algemeen’ gaan, vernamen we. Alsof dat onderwerp nog niet omvattend genoeg was, zouden we ook nog kennismaken met ‘het kruim van de dierenexperts’. De van nature erg naturelle Dieter Coppens mocht in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo meelopen met dierenarts Nele Sabbe, een geëmigreerde West-Vlaamse wier tongval intussen steeds meer naar het Afrikaans overhelt. Zij bekreunt zich om het welzijn van wilde dieren, en levert dag aan dag slag tegen stroperstuig dat het onverminderd op de hoorn van de bedreigde rinoceros heeft gemunt.

Tegen het bijgeloof van Chinezen en Vietnamezen is kennelijk geen wetenschap opgewassen: zij blijven maar wondere geneeskracht toedichten aan de verpoederde hoorn van de neushoorn. Aangezien de markt de wereld regeert, neemt de vraag naar neushoornhoorns alleen maar toe: stropersbendes krijgen er 80.000 euro per kilo voor, en één dier levert 6 à 10 kilo op. Nele Sabbe schetste de verhoudingen: ‘De Chinezen zijn zowat de helft van de wereldbevolking en er zijn nog twintigduizend neushoorns over.’ Neushoorns worden bewaakt, maar alvorens die dieren kwaad te berokkenen, leggen stropers eerst de bewaking vakkundig neer. We kregen een neushoorn te zien die het met tragische stompjes van hoorns moest stellen: een treurige aanblik die mijn menslievendheid niet noemenswaardig deed toenemen. Nele Sabbe voelde er verdriet en onmacht bij.