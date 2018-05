In de bres voor de bij: 'In de stad overleven opvallend weinig insecten. Dat is zorgwekkend'

Op zondag 27 mei vieren we de Dag van de Bij, gevolgd door een heuse Week van de Bij. Of de bijen zelf present zullen zijn is nog maar de vraag, want ze hebben het de laatste tijd nogal druk met uitsterven. Daar hebben we maar beter oog voor, want bijen zijn cruciaal voor óns overleven.

Hans Van Dyck (professor gedragsecologie aan de UCL) «Ik krijg de laatste tijd veel vragen van mensen die ongerust zijn over insecten. Ze zien niet meer zoveel mieren als vroeger, of er zit bijna geen leven meer in hun composthoop. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt hun vaststelling: niet alleen de bijen gaan sterk achteruit, maar álle insecten. Dat is zorgwekkend.»

HUMO Einstein zou ooit gezegd hebben: ‘Als de bijen sterven, volgt de mensheid enkele jaren later.’

Van Dyck «Of die uitspraak nu echt van Einstein is, laat ik aan historici over. Hij begreep wel dat we afhankelijk zijn van bijen voor de bestuiving van tal van gewassen: denk aan koffie, maar ook aan katoen. De meeste bestuiving gebeurt door wilde bijen zoals hommels, en niet door gedomesticeerde honingbijen. Eén van de grootste problemen voor bijen is het krimpende aanbod van wilde bloemen. Mensen gaan er vaak van uit dat de bijen uit een kast in een boomgaard genoeg bloemen hebben, maar dat klopt niet. Die bomen bloeien maar enkele weken per jaar. Bovendien bevat het stuifmeel niet altijd de beste voedingsstoffen. Om te kunnen overleven hebben bijen andere nectar nodig of een ander soort pollen. Vergelijk het met fastfood: dat is ook voedsel, maar alléén op fastfood overleef je niet.»

HUMO België wordt weleens het bijenkerkhof van Europa genoemd.

Van Dyck «Daar zijn nog geen harde bewijzen voor, maar in mijn onderzoek naar dagvlinders zagen we ook wel erg negatieve resultaten voor Vlaanderen. We staan te weinig stil bij onze gigantische bevolkingsdichtheid. We hebben weinig kwaliteitsvolle open ruimte met een diverse plantengroei. In de stad kunnen opvallend weinig insecten overleven, behalve muggen en vliegen. Sprinkhanen en vlinders doen het ook erg slecht in dichtbebouwde regio’s.»

HUMO Hoe kan ik als stadsbewoner met een terras helpen om de naderende Bee-Pocalyps af te wenden?

Van Dyck «Net zoals je vetbollen ophangt voor vogels, kun je ook voor insecten ‘voedselhulp’ organiseren. Zelfs al gaat het om kleine stukjes: wilde bloemen zaaien en nectarplanten zetten of tuinterrassen en groendaken aanleggen kunnen een positief effect hebben. Zulke begroeiingen zijn echte voedertafels voor insecten, waar honingbijen en wilde bijen van kunnen profiteren.»