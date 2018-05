'Het massatoerisme is de grote boosdoener: thuis zitten we veel binnen en op vakantie gaan we ineens twee weken in de brandende zon zitten'

Het min of meer goede nieuws is dat u er zelf ook iets aan kunt doen. Bijvoorbeeld met de Skin Memories-sticker die vanaf deze week via de apotheker wordt verdeeld. Met die sticker kunt u op Facebook (en strikt voor eigen gebruik) de evolutie van de pigmentvlekjes op uw huid opvolgen en verdachte ontwikkelingen (en dus mogelijke tekenen van huidkanker) beter in de gaten houden. De gouden stelregel is nog steeds: hoe eerder huidkanker wordt gedetecteerd, hoe beter.

HUMO Het aantal gevallen van huidkanker neemt fors toe in België. Hoe is dat te verklaren?

Thomas Maselis (dermatoloog en voorzitter van de Belgische afdeling van Euromelanoma) «Een belangrijke reden is ons veranderde gedrag. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn we totaal verkeerd beginnen omspringen met zonlicht. We zitten veel binnen en op vakantie gaan we twee weken in de brandende zon liggen. Dat leidt tot schade die dertig, veertig jaar later huidtumoren kan doen ontstaan.»

Lieve Brochez (professor dermatologie UZ Gent) «Uit een doctoraatsthesis bij ons bleek dat het aantal diagnoses van de drie belangrijkste huidkankers van 2014 tot 2034 in België zal verdrievoudigen. De kosten daarvan zijn zeer hoog: in 2014 kostte huidkanker de gezondheidszorg 100 miljoen euro. De komende twintig jaar zal dat cumulatief oplopen tot 3 miljard euro. Het is daarom belangrijk om in te zetten op preventie, door mensen aan te sporen zich tegen uv-licht te beschermen. We hebben onderzocht wat het zou opleveren als iedereen zich fatsoenlijk beschermde en er een verbod op zonnebanken kwam. Voor elke euro die je daarin investeert, zou je ongeveer 3 euro winnen. Bescherming tegen de zon zou in vijftig jaar tijd ongeveer vierduizend doden kunnen voorkomen. Voor een verbod op zonnebanken geldt hetzelfde.»

HUMO Dat betekent dus achtduizend doden in vijftig jaar. Dat is toch niet min?

Brochez «Ik stond zelf te kijken van die cijfers. De bescherming tegen de zon hebben mensen bovendien zelf in de hand. Sommigen lopen een groter risico op huidkanker door hun huidtype of omdat ze veel moedervlekjes hebben. Daar kunnen ze niets aan veranderen. Maar ze kunnen wel iets doen aan hun bescherming.»

HUMO Wat zijn de belangrijkste oorzaken van huidkanker?

Maselis «Het is in de eerste plaats een erfelijke aandoening. Als het in de familie zit, heb je meer kans om het te krijgen. Maar huidkanker wordt ook veroorzaakt door externe factoren. De belangrijkste daarvan is ultraviolet of uv-licht. Dat is licht dat het menselijke oog niet kan zien, maar dat wel in zonlicht zit. Je kunt het indelen in drie categorieën: je hebt uv A-, uv B- en uv C-licht. Uv C-licht komt niet tot op de aarde. Mocht dat wel het geval zijn, dan was alle leven hier onmogelijk. Uv B is goed voor 1,3 procent van de straling. Dat licht doet ons verbranden en veroorzaakt oppervlakkige schade aan de huid. Uv A-licht, goed voor bijna 99 procent van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt, dringt veel dieper in de huid. Het maakt het bindweefsel kapot en veroudert de huid. In zonnebanken is de uv B-straling heel laag, zodat je niet verbrandt, maar is de dosis uv A-licht heel hoog. Mensen die veel onder de zonnebank hebben gelegen, zien er sneller oud uit: ze hebben veel diepere rimpels.