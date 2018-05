'Er breken heel spannende tijden aan, maar die ga ik nét niet kunnen meemaken. En daar lig ik wakker van'

Hélène Van Herck «Ann en ik zijn vijf jaar geleden begonnen met het plaform Wifty, Women over fifty. We hadden allebei net de kaap van de vijftig gerond, maar we herkenden ons totaal niet in het beeld dat de wereld ophangt van rijpere vrouwen. Veel mensen gaan ervan uit dat het leven ophoudt na 50: vaarwel rock-’n-roll, passie, plezier, seks, deugnieterij... Onze boodschap is heel simpel: het leven stopt niet na de menopauze! Als je 50 bent, is alles opnieuw mogelijk: je kunt van job veranderen, opnieuw gaan studeren, je man buitengooien, aan een wereldreis beginnen...

»Vijftig worden is een nieuwe start. We worden weliswaar ouder, maar wel gezónd ouder. Ik behoor tot de eerste generatie vijftigers die ernaar uitkijkt om ouder te worden. Anderzijds behoor ik tot een tragische overgangsgeneratie. Onze levensverwachting wordt steeds hoger. Kinderen die vandaag geboren worden, kunnen 150 jaar en ouder worden. Tot ver boven de 120 zullen ze jong en actief blijven. Voor ons, vijftigers van nu, is dat heel frustrerend: wij maken deel uit van het nieuwe ouder worden. We voelen aan dat er binnenkort heel veel nieuwe, spannende dingen gaan gebeuren, maar wij gaan dat dus nét niet meemaken.»

HUMO Jullie bedachten zelfs een term voor die frustratie: FOMOF, Fear Of Missing Out the Future.

Van Herck «Ja, de angst om het allemaal niet mee te maken. Ik lijd daar heel erg aan. Alles wat met het heelal, sciencefiction en technologische innovatie te maken heeft, fascineert mij al sinds ik een kind was. Noem me gerust een amateurfuturoloog, een toekomstdeskundige in mijn vrije tijd. Ik volg vooral échte futurologen en visionaire technologen op de voet, zoals Elon Musk en Ray Kurzweil. Er staan de komende decennia zoveel spannende dingen te gebeuren waar ik heel graag bij zou willen zijn. Met wat geluk word ik 100 en krijg ik een voorproefje, maar de echt grote veranderingen zal ik helaas niet meemaken. Dat vind ik heel erg. Vaak overvalt me zelfs een soort van heimwee naar alles wat nog moet komen. Ik heb een niet te stillen honger en nieuwsgierigheid naar wat ik nog niet ken.