Wat Matthias Schoenaerts is voor België, is Michiel Huisman voor Nederland: een lokale acteur die erin geslaagd is om door te breken in Hollywood. Huisman heeft eerst naam gemaakt op televisie, met belangrijke rollen in series als ‘Treme’, ‘Nashville’ en ‘Game of Thrones’. Nu waagt hij zijn kans op het witte doek, met zijn hoofdrol in ‘The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society’.