Humo's grandioze gids voor gegarandeerd festivalgenot: de twintig artiesten die u deze zomer niet mag missen

1. Pearl Jam

Vrijdag 15 juni, Pinkpop, Landgraaf

Zaterdag 7 juli,

Rock Werchter, Werchter

Het jaar was 1992, grunge was groot en grunge was machtig, en ‘Ten’ streed wereldwijd met ‘Nevermind’ om de eerste plaats in de albumhitlijsten. En Pearl Jam sloot Pinkpop af met het beste en meest legendarische concert dat het festival ooit zag. Eddie Vedder kroop wel tien meter hoog in een camerakraan, en dook in het publiek. De beelden gingen de wereld rond, de muziek kende zijn gelijke niet. In 2000 kwam de groep voor het eerst terug naar Pinkpop, en ook dat werd een concert om nooit te vergeten. Nog eens 18 jaar later staan ze er voor de derde keer, en iets zegt ons dat het ook nu geen tegenvaller zal worden. Wie meer ninetiescoryfeeën wil, kan zich op Pinkpop verder laven aan concerten van A Perfect Circle, Foo Fighters (met dat hologram van Kurt Cobain wil het voorlopig niet vlotten) en The Offspring. Wie meer Pearl Jam wil, kan naar Rock Werchter, waar Eddie Vedder en co. op zaterdag 7 juli de rest naar huis mogen spelen.

2. Thom Yorke

Zaterdag 16 juni, Sónar Festival, Barcelona

Geen Radiohead dit jaar op de zomerfestivals, dus stillen we de honger met Thom Yorke. U mag voor hem naar Sónar in Barcelona, één van de mooiste en zonnigste festivals van Europa, waar u desgewenst ook nog concerten van onze landgenoten 2manydjs en Charlotte de Witte, of Gorillaz en LCD Soundsystem kunt meepikken. Vergeet ook niet de Trevifontein te bezoeken!

3. Slayer

Donderdag 21 juni, Secret Solstice Festival, Reykjavik

Slayer, één van de grote vier van de thrashmetal, zet er na 37 jaar definitief een punt achter met een uitgebreide wereldtournee. België staat voorlopig niet op het programma, maar u zou Slayer een laatste keer aan het werk kunnen zien op donderdag 15 november in de IJsselhallen in Zwolle, al lijkt het ons een beter en voorwaar pittoresker alternatief om op 21 juni naar het Secret Solstice Festival in Reykjavik te trekken. U kunt er bovendien tot 24 juni blijven hangen voor concerten van onder meer George Clinton & Parliament Funkadelic, Stormzy, Steve Aoki en een karrenvracht IJslandse bands.

4. David Byrne

Vrijdag 29 juni, Gent Jazz, Gent

Zondag 8 juli, Rock Werchter, Werchter

Het gebeurt soms dat een artiest die al een eeuwigheid bijzonder goed bezig is, niet voor één gat te vangen is en weigert in het verleden te kijken, dat verleden plots toch hartelijk omarmt en een reeks shows speelt waarvan men tien jaar later zegt: ‘Weet je nog die tour van 2018?’ Dat is wat momenteel met David Byrne aan de hand lijkt te zijn, als we recente livebeelden op YouTube mogen geloven (en waarom zouden we dat niet mogen?). Een reünie met zijn vroegere groepsleden lijkt voor de verstrekkende toekomst uitgesloten, maar live graait Byrne overvloedig in de zak met Talking Heads-klassiekers, en van het theatrale van zijn samenwerking met St. Vincent is blijkbaar ook wat blijven hangen. De nieuwe Byrne-shows lijken wel een eerbetoon aan de overleden Jonathan Demme, regisseur van ‘Stop Making Sense’, één van de beste concertfilms aller tijden. Mis hem niet op 8 juli in The Barn op Rock Werchter (waar nog wat groepjes spelen), of – als u het wat rustiger wilt – op 29 juni op Gent Jazz.

5. D’Angelo

Zaterdag 30 juni, Couleur Café, Brussel

Zo vaak trekt D’Angelo niet ten concerte, en platen uitbrengen doet hij met nog veel grotere tussenpozen. Na zijn debuut ‘Brown Sugar’ liet hij een stilte van vijf jaar vallen, na ‘Voodoo’ uit 2000 hoorden we veertien jaar lang niks van hem. Twijfel dus niet en trek op 30 juni naar Couleur Café want D’Angelo geeft geen slechte concerten, en twee van de drie platen die hij uitbracht (‘Voodoo’ en ‘Black Messiah’) zijn regelrechte meesterwerken. Verwacht een zwoele en bloedgeile mix van funk, soul en seks. Prince is dood, D’Angelo leeft. Wie langer op Couleur Café blijft hangen, kan verder genieten van de beste festivalkeuken van het land en concerten van onder meer George Clinton, Gregory Porter, Lee Fields & The Expressions, Leon Bridges, Melanie De Biasio, STIKSTOF en Ziggy Marley.

6. Paul Simon

Donderdag 5 juli, Sportpaleis, Antwerpen

Zaterdag 7 en zondag 8 juli, Ziggo Dome, Amsterdam

Zondag 15 juli, Hyde Park,

Londen

Paul Simon (76) voelt de jaren wegen en begint net als Slayer aan zijn laatste rondje. De man die het een hele carrière lang zonder de looks, de flair of de swagger van collega’s als Bob Dylan, Leonard Cohen of Neil Young moest doen, en daarom volkomen onterecht altijd een beetje in hun schaduw is gebleven, kan putten uit een oeuvre om koning, keizer, admiraal tegen te zeggen. Wij kunnen zo voor de vuist weg vijf platen opnoemen die hij integraal mag spelen, en dan tellen we die van Simon & Garfunkel niet eens mee!

7. Nine Inch Nails

Vrijdag 6 juli, Eurockéennes, Belfort

Zondag 8 juli, Rock Werchter, Werchter

De laatste plaat van Nine Inch Nails, ‘Hesitation Marks’, dateert alweer van vijf jaar geleden, maar vorige zomer begonnen Trent Reznor en de zijnen doodleuk opnieuw te touren. Wat zoveel betekent als dat ze er zin in hebben. U zou gewoon twee dagen kunnen wachten en naar Nine Inch Nails op Rock Werchter gaan, maar mogen wij u aanraden om een trip naar Eurockéennes te overwegen. Het festival viert zijn dertigjarige bestaan en vindt plaats van 5 tot en met 8 juli in een prachtig natuurreservaat aan het meer van Malsaucy. U kunt er bovendien kennismaken met de nieuwe Franse sensatie Eddy de Pretto, en wie de nineties een warm hart toedraagt en niet genoeg heeft aan NIN alleen is er met concerten van Prophets Of Rage (Public Enemy + Rage Against The Machine + Cypress Hill), Liam Gallagher, Texas, Alice In Chains en At The Drive-In perfect op z’n plek.

8. The Cure

Zaterdag 7 juli, Hyde Park, Londen

Wie The Cure deze zomer aan het werk wil zien, heeft geen keuze: de groep speelt zijn enige Europese concert van dit jaar namelijk op 7 juli op British Summer Time, in het prachtige Hyde Park in Londen. The Cure viert er zijn veertigste verjaardag met een ‘speciale’ show. Het publiek wordt opgewarmd door Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive en The Twilight Sad. Wie wat vroeger gaat, kan één dag voor The Cure op dezelfde plek Roger Waters aan het werk zien. Eén dag later speelt Eric Clapton ten dans.

9. David Guetta

Zaterdag 7 juli,

Balaton Sound, Zamárdi

Zondag 29 juli,

Tomorrowland, Boom

Akkoord, het moet al vreemd lopen, wil u ons op 7 juli in Zamárdi voor het podium bij David Guetta aantreffen, maar als reisleider zijn wij er voor iedereen, ook voor de meerwaardezoekers van Tomorrowland. Balaton Sound vindt plaats van 4 tot en met 8 juli op het prachtige strand van Zamárdi in Hongarije, en geef toe: dat is eens wat anders dan Boom. Dimi Vegas & Like Mike? David Guetta? Martin Solveig? Booka Shade? Charlotte de Witte? You’ve got ’em all.

10. dEUS

Zaterdag 14 juli, TW Classic, Werchter

Vrijdag 10 augustus, Lokerse Feesten, Lokeren

Vrijdag 17 augustus, Brussels Summer Festival, Brussel

Voor wie uit een middellange coma ontwaakt: het huwelijk tussen Mauro Pawlowski en dEUS is niet meer. De gitarist speelde vorig jaar in februari in de Lotto Arena zijn laatste concert met de groep en werd intussen vervangen door Bruno De Groote. Hij verdiende zijn sporen bij Raymond van het Groenewoud en Axelle Red, maar blijkt met een bontjas om de schouders en een knoert van een knevel op de bovenlip op de persfoto’s ook perfect bij dEUS te passen. Zijn echte vuurdoop vindt plaats op zaterdag 14 juli op TW Classic, volgende winter duikt hij voor het eerst met Tom Barman en co de studio in. dEUS staat later deze zomer nog op de Lokerse Feesten en het Brussels Summer Festival, al is het Piazzo Duoma van Firenze op 1 september ook geen verkeerde locatie. Op TW Classic krijgt de groep het gezelschap van Editors, The National, Kraftwerk 3-D, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Richard Ashcroft en Bløf.

11. Soulwax

Vrijdag 13 juli,

Dour Festival, Dour

In een tijd waarin festivalaffiches al eens inwisselbaar kunnen zijn, slaagt Dour er jaar na jaar toch weer in om uniek te zijn. Zo wist de organisatie voor dit jaar toch maar mooi Soulwax en Chemical Brothers als headliners te strikken, maar de slagroom op de taart schuilt in Dour altijd in de kleine lettertjes en in de middelgrote tenten. Zo speelt de grote DJ Premier op woensdag 11 juli in de Boombox ten dans, net op een moment dat wij weer tot over onze oren in Gangstarr zitten. Selah Sue staat diezelfde dag in La Petite Maison Dans La Prairie akoestisch te spelen, en op vrijdag 13 juli wordt er in La Caverne een bombardement uitgevoerd door Preoccupations, The Bronx en Atari Teenage Riot. Ministry speelt op zondag La Caverne finaal aan gort. Vrede is ook niet alles.

12. Tjens Matic

Zaterdag 21 juli, Rock Herk, Herk-de-Stad

Sinds 1983 heeft Rock Herk elk jaar plaatsgevonden – waarmee het één van de oudste alternatieve festivals van ons land is – al werd twee jaar geleden even voor het ergste gevreesd. Rock Herk was jarenlang een gratis festival en tegenvallend weer en een bijzonder matige opkomst hadden de kassa tot op de bodem geledigd. In een wanhoopspoging deden de organisatoren een beroep op crowdfunding, en wat bleek: de liefde voor Rock Herk was zo groot dat het vooropgestelde bedrag in geen tijd binnen was. Rock Herk is sindsdien een betalend festival, maar de filosofie is dezelfde gebleven: hoe luider en weerbarstiger, hoe groter de kans dat het in Herk staat. Mark Lanegan speelt er dit jaar, en Marky Ramone en Triggerfinger en T.Raumschmiere, maar wij kijken vooral uit naar Tjens Matic – u weet wel, die samenvoeging van Tjens Couter en TC Matic, de groep waarmee Arno Hintjens de platen maakte die ervoor zorgden dat wij hem nog altijd Sir Arno noemen.

13. Suicidal Tendencies

Woensdag 8 augustus, Lokerse Feesten, Grote Kaai, Lokeren

Op 8 augustus trekt de organisatie van de Lokerse Feesten een blik punk van een goed jaar open. Suicidal Tendencies werd opgericht in 1980 en was de eerste groep die punk en metal samen in de blender gooide. Suicidal doet alles met de voet op het gaspedaal: songs schrijven, opnames doen, concerten spelen. Zelfs hun split was voorbij in een zucht: enkel in ’95 en ’96 stonden ze op non-actief. Dat is de tijd die D’Angelo doorgaans neemt om zijn veters te strikken. Zanger Mike Muir is de enige die overblijft van de originele bezetting. Bassist Rob Trujillo werd in 1996 na zeven jaar dienst weggeplukt door Metallica, maar ook in de andere richting was er verkeer: wat drummer Dave Lombardo niet meer bij Slayer doet, doet hij sinds 2016 bij Suicidal Tendencies. Ook fijn die dag op de Lokerse Feesten: Bad Religion, net als Suicidal opgericht in 1980, en grondleggers van de melodieuze punk waarmee groepen als Green Day, Millencolin, Pennywise en Social Distortion een royaal belegde boterham verdienen.

14. Weezer & Pixies

Dinsdag 7 augustus, Shoreline Amphitheatre, Mountain View, Californië

Wie de affiches van de zomerfestivals overloopt, zal merken dat de nineties helemaal terug zijn. Nieuwe groepen laten zich inspireren door de sounds van toen, oude groepen steken de koppen doodleuk weer bij elkaar. En weinig groepen die het geluid van de jaren 90 zo hard hebben bepaald en gedomineerd als Pixies en Weezer. Beide groepen zijn deze zomer regelmatig als double bill aan het werk, maar aangezien het tweespan voorlopig niet naar Europa komt, hebben wij de opties in Noord-Amerika eens bekeken. Ons oog viel op het Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Californië, een prachtig bouwwerk aan de baai van San Francisco, op amper twee uur rijden van Broken Arrow, de ranch van Neil Young. Mocht u er willen aanbellen en de heer des huizes ontvankelijk willen stemmen: Neil is dol op smurfentaart.

15. Kendrick Lamar

Woensdag 8 augustus, Sziget Festival, Boedapest

Zaterdag 18 augustus, Pukkelpop, Kiewit

U zou tien dagen kunnen wachten om Kendrick Lamar op Pukkelpop aan het werk te zien. Maar: Pukkelpop vindt plaats op een wei in Limburg, Sziget op het wonderschone eiland Óbudai, midden in de al even prachtige stad Boedapest. Het eiland wordt gedurende de acht dagen van het festival (van 8 tot en met 15 augustus) omgedoopt tot The Island Of Freedom. Op Sziget – het festival waar Tom Barman naar eigen zeggen het allerliefste speelt – treden naast Kendrick Lamar onder meer ook Arctic Monkeys, Gorillaz, Lana Del Rey, Liam Gallagher en The War On Drugs op.

16. Status Quo

Vrijdag 10 augustus, Alcatraz, Kortrijk

Metal is in België meer dan Graspop alleen. Sinds 2008 doet ook Alcatraz zijn duit in het zakje. Het festival houdt het dit jaar bij twee dagen en twee podia, en legt de focus iets meer op oude hardrock dan de grote broer uit Dessel. Zo draaien aan de Sportcampus Lange Munte in Kortrijk onder meer het legendarische Helloween, Dimmu Borgir, Sepultura en Dee Snider van Twisted Sister hun versterkers op 11. De grote headliner luistert naar de naam Status Quo. Het is wat vreemd om hen op de affiche van een metalfestival te zien staan, temeer daar Rick Parfitt – toch de volle helft van de band – twee jaar geleden op 68-jarige leeftijd overleed. Francis Rossi doet het nu met een jonge snaak naast zich op gitaar. Laten we daar maar van profiteren zolang het nog kan, want zonder Rossi zal het helemáál niet meer hetzelfde zijn. En welke mens met één gram groove in zijn lijf kan nu blijven stilstaan op ‘Down Down’, ‘Roll Over Lay Down’, ‘What You’re Proposing’ of ‘Whatever You Want’?

17. Amenra

Vrijdag 17 augustus, Pukkelpop, Kiewit

Eindelijk een grote tent voor Amenra op Pukkelpop, en daar zullen wij bij geweest zijn. Amenra is live een spektakel dat inspeelt op alle zintuigen, een zwarte mis die ogen en oren bedient, de ingewanden door elkaar schudt en – bij de jongens – de teelballen angstig dekking doet zoeken in de onderbuik. Het angstzweet van u en uw omstaanders doet de rest. Wie liever net dat tikje meer op veilig speelt, kunnen we op Pukkelpop concerten van Arcade Fire, Benjamin Clementine, Dirty Projectors, Borns, Steak Number Eight, Trixie Whitley, The War On Drugs, Whispering Sons, N.E.R.D. en Pulitzer-winnaar Kendrick Lamar aanbevelen.

18. ‘Nacht & Ontij’ door Mauro Pawlowski en Braaknoot Ensemble

Vrijdag 24 augustus, OLT Rivierenhof, Antwerpen

Zelfs als er niemand speelt, is het aangenaam vertoeven in en rond het openluchttheater in het Rivierenhof, dat prachtig uitgestrekte park in Deurne. We hadden voor John Cale kunnen gaan (24 juni), of Elvis Costello & The Imposters (2 en 3 juli), Steve Winwood (4 juli), Godspeed You! Black Emperor (9 juli), ’t Hof Van Commerce en STIKSTOF (19 juli), of Bonnie Raitt (25 juli), en wellicht gaan we dat gewoon ook doen. Maar wat we u met stip willen aanraden, is ‘Nacht & Ontij’, het eerbetoon dat Mauro Pawlowski & Braaknoot Ensemble zullen brengen aan de vreemdste plaat in het oeuvre van Boudewijn De Groot (in wezen: de verklanking van een heksensabbat). Gemist onlangs in de AB, en daar – afgaande op het opgewonden geroezemoes achteraf – geen klein beetje spijt van.

19. Dimensions Croatia

Van woensdag 29 augustus tot en met zondag 2 september in Fort Punta Christo, Pula

Soms is muziek als voetbal: de mooiste bijzaak ter wereld. Op het Dimensions Festival in Kroatië kunt u terecht voor optredens van onder meer Kraftwerk 3-D, Nils Frahm, Moodymann en Amp Fiddler, maar de grote ster van het evenement is zonder twijfel de locatie. Het festival gaat van start in het tweeduizend jaar oude amfitheater in het centrum van Pula, en zwermt vervolgens uit naar verschillende locaties, waaronder het fabelachtige Fort Punta Christo, een 150 jaar oud leegstaand fort op een landtong in de Adriatische zee. Waar wacht u nog op?

20. The Weeknd

Zaterdag 8 september, Lollapalooza Berlin, Berlijn

Nóg eentje voor de locatie, maar we pikken er The Weeknd uit omdat we hen deze zomer op niet veel andere plaatsen aan het werk kunnen zien. Lollapalooza Berlin vindt plaats in en rond het Olympia-stadion, dat gebouwd werd voor de Olympische Spelen van 1936. Architect was Werner March, maar over zijn schouder keek de beruchte SS’er Albert Speer aandachtig mee. Het Olympiastadion is overigens voor de helft ingegraven, wat de intrede via de marathoningang, waar in 1936 de Olympische vlam werd ontstoken, bepaald indrukwekkend maakt. Naast The Weeknd spelen op Lollapalooza Berlin onder meer ook Kraftwerk, The National, Dua Lipa en Liam Gallagher.

Zo, veel plezier, en wees lief voor elkaar.

