Laatst hoorde ik in ‘De ochtend’ op Radio 1 dat de helft van de kranten- en bladenwinkels verlieslatend is. Die sympathieke neringen, waar ik in mijn vroege tienerjaren al zakgeld in een ruimere horizon investeerde, gaan dan ook bij bosjes op de fles. Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, wist raad bij monde van een nodeloos enthousiaste woordvoerder. Volgens die man moesten wegkwijnende kranten- en bladenwinkels hun ‘food- en drankenassortiment’ uitbreiden. ‘Vooral in dorpen,’ specificeerde hij, ‘waar de laatste warme bakker verdwenen is.’ Kortom: maak er een ten dode opgeschreven kruidenierswinkel van.

Was de kranten- en bladenwinkel nabij een school gevestigd, dan ried de zegsman aan kopieerapparaten in huis te halen: de zoemende grijsheid van de zoveelste in tl-licht badende copyshop! ‘Zich specialiseren in sigarenverkoop in combinatie met sterkedrank’ opende volgens de woordvoerder nieuwe perspectieven, die mij aan de jaren 50 van de vorige eeuw deden denken, toen men met stijgende bloeddruk en onder het genot van een bolknak en enkele bellen cognac kanker als een verzinsel afdeed. De kranten- en bladenwinkel is onvervangbaar.

Is een dorp zonder warme bakker nog wel een dorp? En nu ga ik een te-veel-granen-om-op-te-noemenbrood downloaden.