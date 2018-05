Daan Heerma van Voss (32) is de meestbelovende schrijver uit de Nederlandse literatuur. We kennen hem van romans, columns, korte en lange verhalen, essays, en het kontlikken van iedereen die hem binnen de letteren op een hoger niveau zou vermogen te tillen. Dat geldt vooral voor de cultuurjournalisten van De Morgen, die Daan Heerma van Voss terecht een godsgeschenk vinden en elk van z’n scheten met een gouden randje eromheen hun krant insodemieteren. Naar het schijnt houdt Dirk Leyman, de superrecensent en -interviewer van de boekenbijlage van De Morgen zich in z’n vrije tijd bezig met het poetsen van de schoenen van Daan Heerma van Voss, het in model kammen van z’n modieuze baardje, en er bij de hoofdredactie van De Morgen op aandringen dat Daan Heerma van Voss voor z’n wekelijkse column in die boekenbijlage 110 in plaats van 80 euro zou moeten ontvangen.

Dit sluit niet uit dat Daan Heerma van Voss werkelijk een wonderlijke auteur is, die alle andere auteurs met vrucht in de schaduw kiepert. Ik ben vooral dol op z’n eerste twee romans. Het debuut, ‘De Amsterdamse paraplubak’, biedt ons een cynische kijk op de zogenaamde grachtengordeldictatuur binnen de Nederlandse culturele wereld, waarbij alleen valse intellectuelen die in het centrum van Amsterdam wonen grote sier kunnen maken in de Hollandse kunstwereld, en ondertussen sabbelen artiesten uit de provincie op een houtje.