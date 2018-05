Met de scherpzinnigheid die hem als politiek analist typeerde, diagnosticeert Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) de surplace van Michel & co.: ‘De indruk kan bestaan dat deze regering zich in semicomateuze toestand bevindt, ja.’

HUMO Bart De Wever gaf het gewoon toe in ‘Terzake’: ‘De dash is eruit.’

SIEGFRIED BRACKE «Ik ben verbaasd over de commotie over dat interview. Bart De Wever heeft alleen maar een algemene regel herhaald: ik kan u met het grootste gemak duizend artikelen geven waarin journalisten zeggen dat er vanaf de zomer van 2018 niets meer zal gebeuren. Wat Bart De Wever ook zegt: het wordt steevast gevolgd door opschudding in het politieke landschap. Dat houdt drie dagen aan en nadien gaat men weer over tot de orde van de dag. Het zou een buitengewoon interessant experiment zijn als de rest eens níét zou reageren. Nu lijkt het op een systeem: omdat De Wever iets zegt, gaan ze het ontkennen. Merkwaardig.»

HUMO Het leek wel een capitulatie.

BRACKE «Ik zag het eerder als een aansporing: laten we er werk van maken.»

HUMO Het was in elk geval een interview in mineur, en dat zijn we niet gewoon van De Wever.

BRACKE «Omdat hij heeft toegegeven dat bijvoorbeeld de begroting beter had gekund? Wie ben ik om dat te ontkennen? Ik spreek nu als lid van de N-VA: als het aan ons had gelegen, was het anders geweest. Maar dat zal wel elke partij binnen deze meerderheid zeggen.»

HUMO Als het geen capitulatie was, dan toch berusting: ‘Het is nu eenmaal zo dat er in het laatste jaar niets gebeurt.’

BRACKE «Dat is geen fait accompli, zo is gebleken uit de reacties: men heeft het voornemen geformuleerd om een aantal hangende dossiers af te handelen.»

HUMO Jan Segers – politiek journalist van Het Laatste Nieuws, en deze regering en uw partij niet ongenegen – spreekt over een regering van aflopende zaken.

BRACKE «Hij maakte een uitgebreide, feitelijk onderbouwde analyse, dat geef ik toe. Maar dat is de rol van de journalist: hij schrijft iets, en dan is het aan de regering om de uitdaging aan te gaan en te tonen dat de journalist ongelijk heeft. Zoals ook het parlement vaker dan mensen denken de regering uitdaagt.»