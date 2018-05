- Hoe kwam u op het idee om ‘My Generation’ te draaien?

Michael Caine «Tijdens een diner met Simon Fuller (brein achter de Spice Girls en het ‘Idool’-format, red.), een vriend van me, bleven we het maar over de jaren 60 hebben. Hij is te jong om die bewust meegemaakt te kunnen hebben, dus hij bleef me er maar over uitvragen. Op een avond zei hij me: ‘Laten we er een documentaire over maken. Jij vertelt de verhalen, en ik zoek er de muziek bij.’ Het heeft ons een paar jaar gekost, maar we hebben het klaargespeeld. Ik heb een bijzonder goed geheugen, dus we hadden nog massa’s materiaal over. Die gieten we nu in een zesdelige tv-serie.»

- U hebt een rist sterren geïnterviewd, maar die komen niet in beeld. Waarom?

Caine «We hebben het geprobeerd in de montage, maar ze leidden de aandacht af van de beelden uit de sixties. Je zat de hele tijd te denken: ‘O, die is nu kaal.’ Of: ‘Is ze niet erg dik geworden?’ Dus hoor je alleen de stemmen van Paul McCartney, Roger Daltrey, Twiggy, Joan Collins en alle anderen. In de tv-serie zul je hen wel te zien krijgen.»

- ‘Als je je de jaren 60 kunt herinneren, was je er niet bij,’ luidt het gezegde.

Caine «In de sixties waren we vooral drinkers. Wat dat decennium naar het einde toe compleet om zeep heeft geholpen, zijn de drugs. Mensen die cocaïne snoven, begonnen onzin te verkopen, uren aan een stuk. Zaten ze aan ander spul, dan hingen ze maar wat rond en kwam er niet meer uit dan: ‘Wow, man.’ Ofwel zat je tussen mensen die zo snel praatten dat je ze niet kon volgen, ofwel tussen mensen die niets zeiden.»

- Klopt het dat u ooit marihuana hebt gerookt?

Caine «Inderdaad, en toen heb ik vijf uur aan een stuk gelachen. Ik kreeg er bijna een hernia van. Ik moet voordien nogal gespannen geweest zijn (grijnst). Toen ik die fuif aan Grosvenor Square om één uur ’s nachts verliet, stond ik op de hoek van de straat te gieren van het lachen. Geen enkele taxichauffeur wilde me meenemen. Ik moest het hele eind naar mijn flat in Notting Hill te voet afleggen, en toen ik eindelijk thuis was geraakt, heb ik gezworen nooit meer drugs te gebruiken. Daar heb ik me ook aan gehouden. Ik ben niet rabiaat tégen drugs, ik heb zelfs een zekere sympathie voor mensen die wel slikken of roken, omdat ze zichzelf in een situatie manoeuvreren die ik hen niet benijd. De meeste drugs zijn verschrikkelijk – al schijnt marihuana wel interessant te zijn voor medische doeleinden.»