De man die Weinstein en Schneiderman aan de galg schreef: Ronan Farrow, zoon van Woody Allen en Mia Farrow

'De macht van de rijken en de geprivilegieerden is groot: zij kunnen makkelijk verhalen sturen en mensen doen zwijgen'

Als je zijn levensloop in een roman zou beschrijven, zou elke eindredacteur je proberen in te tomen – al beroemd als baby, een wonderkind, als tiener actief bij Unicef, nieuwsanker en expert in buitenlandse politiek. Zijn drie artikels over Harvey Weinstein voor het gerenommeerde magazine The New Yorker zetten mee de #MeToo-beweging in gang, nadat The New York Times met een onthullend artikel een einde aan de carrière van de filmmogul had gemaakt. Vorige week ging Eric Schneiderman, de procureur-generaal van New York die Weinstein moest aanklagen, voor de bijl na een artikel waarin Farrow vier ex-vriendinnen aan het woord liet over het zware seksuele geweld waarvan ze het slachtoffer waren geweest.

Inmiddels heeft Farrow een Pulitzer Prize op zak, en trekt iedereen aan de mouw van de reporter die interessanter lijkt dan zijn onderwerpen. Hij blijft voor The New Yorker schrijven, maar hij heeft ook een contract bij HBO getekend om drie seizoenen lang een nieuwsshow in elkaar te steken. En hij heeft net een boek uit, ‘War on Peace’, wat ons eraan moet doen herinneren dat hij een expert in buitenlandse politiek was vóór hij reuzendoder in Hollywood werd. ‘Ik ben met veel projecten tegelijk bezig,’ zegt hij keer op keer.

Maar bij het grote publiek is hij vooral bekend door de Weinstein-affaire. Farrow onthulde de namen van meerdere slachtoffers, en beschreef de tactieken die Weinstein gebruikte om buiten schot te blijven – zo betaalde die onder meer ex-werknemers van de Mossad, de Israëlische geheime dienst, die het leven moesten uitvlooien van al wie hem beschuldigde. Ironisch genoeg is één van de mensen van wie de reputatie aan diggelen ging, Farrows eigen vader, Woody Allen, van wie hij al jaren vervreemd is en voor wie hij geen goed woord overheeft. Een hele rist acteurs, onder wie Colin Firth en Rebecca Hall, hebben al laten weten dat ze nooit meer met Woody Allen willen samenwerken. De druppel waren de beschuldigingen van ongewenste intimiteiten door Allens adoptiefdochter Dylan. Hij is ook getrouwd met Soon-Yi Previn, een adoptiefdochter van Mia Farrow. ‘Mijn vader is getrouwd met mijn zus. Dus ben ik zijn zoon én zijn schoonbroer. Daar is een morele grens overschreden,’ zei Ronan Farrow daar ooit over.

– Zijn de onthullingen over Harvey Weinstein een indirecte aanval op uw vader, de wraak van de verongelijkte zoon, al dan niet om zijn gekwetste moeder te helpen?

Ronan FARROW «Dat is luie journalistiek, je ziet zo de Hollywoodtitels en het wraakverhaaltje voor je. Harvey Weinstein heeft dat ook geprobeerd. Hij wilde elke reporter die op zijn zaak werkte in diskrediet brengen. Meer heeft hij niet gevonden over mij, hoewel hij heel mijn leven heeft laten uitpluizen.»

'Mijn ouders hebben allebéí in films van Weinstein gespeeld.' (Foto: Woody Allen en Mia Farrow.)'

– U had toch een goede relatie met Harvey Weinstein, vóór u zijn carrière mee te gronde richtte?

FARROW «Ik had een prima verstandhouding met hem. Ik had helemaal geen appeltje met hem te schillen, mijn ouders hebben allebéí in films gespeeld die hij heeft verdeeld.

»Dat Woody Allen in de klappen deelde, was eerder toevallig, maar ik moet toegeven dat ik me erg betrokken voelde bij het Weinstein-schandaal omdat mijn zus seksueel is aangerand en daar vrijuit over heeft gesproken.»