'Ik besef nu hoe fijn het is om niet elke dag wakker te worden met een kater'

HUMO Lang geleden, Gary.

Gary Lightbody «Ik weet het! Sorry, maar ik heb even tijd voor mezelf nodig gehad.»

HUMO Heb je de interviews met vreemde journalisten niet gemist?

Lightbody «Niet met ieder van hen (lacht). De ene journalist is al vriendelijker dan de andere. Maar jij lijkt me oké.

»Ik heb in de afgelopen jaren vooral de jongens van Snow Patrol gemist. Ik zag hen nog afzonderlijk, maar we hadden niet meer met z’n allen in één ruimte gezeten sinds ons laatste optreden in 2013. We vormen bijna een familie. Als ik verhalen hoor over kletterende ruzies bij andere bands, ben ik dankbaar dat Snow Patrol zo’n hechte groep is.»

HUMO Hoe was het om een leven te leiden zonder Snow Patrol?

Lightbody «Lastig, maar ook nodig. Van 2003 tot 2012 waren we ofwel op tournee, ofwel in de studio. Het stopte nooit. Al die tijd heb ik mijn persoonlijke leven genegeerd. Ik had nood aan een pauze, aan ruimte om mezelf terug te vinden. Alleen had ik nooit gedacht dat die pauze zo lang zou duren. In 2013 dacht ik nog: we brengen volgend jaar een nieuwe plaat uit en dan trekken we weer de wereld rond. Ik besefte helemaal niet hoe erg ik met mezelf in de knoop lag.

»Sommige nummers van ‘Wildness’ heb ik toen al geschreven, maar ik kreeg geen enkele song afgewerkt. De rest van de band stond nochtans te springen om opnieuw in de studio te kruipen. Pas vorig jaar was ik echt tevreden over m’n werk. Uiteindelijk ben ik blij dat we zo lang hebben gewacht, de plaat is er sterker door geworden.»

HUMO De titels van de songs op ‘Wildness’, zoals ‘Don’t Give In’, ‘Heal Me’ en ‘A Dark Switch’, suggereren dat er meer aan de hand was dan onzekerheid over het materiaal.

Lightbody «Dat klopt, ja. Tijdens onze begindagen, in 2007, heb ik mijn stem verloren tijdens een tournee in Amerika. De dokter raadde me toen aan geen alcohol meer te drinken, en toen ik dat een week lang probeerde, had ik mijn stem al terug. Van toen af dronk ik alleen nog op mijn vrije dagen, nooit als we een optreden hadden. Maar na onze pauze in 2012 had ik alléén maar vrije dagen. Dus begon ik weer te drinken, dag in, dag uit. Ik kon geen songs meer schrijven omdat ik te veel dronk. Daardoor ging mijn zelfbeeld de dieperik in, waardoor ik nog meer begon te drinken. Een vicieuze cirkel. Tot ik op een dag in 2016 aan het fitnessen was en me bukte om mijn tenen aan te raken. Toen ik weer overeind kwam, begon alles rond me te draaien. Mijn dokter zei me toen: ‘Wat je ook aan het doen bent, Gary, stop ermee.’ Ik had blijkbaar infecties in mijn oren, ogen en sinussen.