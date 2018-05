Museumplein, Amsterdam. We schrijven maandag 14 mei, een snikhete dag na het kampioenschap van Brugge. De titel kwam weliswaar in de juiste handen via een 1-1 op Standard, na een gelijkmakend doelpunt van Jelle Vossen, maar het ontstond uit een voorzet van Ruud Vormer die handspel zou hebben gemaakt.

Vormer was tijdens een duel met een speler van Standard uitgegleden en had, horizontaal over de grond scherend, de bal met een arm meegegrist. De ene analist vond het een bewuste overtreding van de regels, de andere vakkundige toeschouwer wist dat Vormer de bal per ongeluk tegen zijn hand had gekregen. Na inspectie van de beelden aan de rand van het veld besliste de scheidsrechter dat het doelpunt geldig was. De eerste jaargang van de VAR was meteen een schot in de roos. De videoscheidsrechter werd aanbeden en gehoond. Winnaars vonden de nieuwkomer in de competitie geweldig, verliezers spraken er schande van. De ene week had de schandespreker het hoogste woord, bij winst de zondag daarop zweeg hij.

Het is druk op het Museumplein. Na lang zoeken heb ik een plek voor de auto gevonden. Mijn afspraak zit al op het terras van Bodega Keyzer, een bekend etablissement naast het Concertgebouw. Bij het verlaten van de parkeergarage stuit ik op een zwerm kinderen die onder leiding van een juf op een andere zwerm jongens en meisjes afstormen. Er is geen doorkomen aan. Ik druk de armen stijf tegen het lichaam en wurm mezelf door de eerste gelederen van de samenscholing. ‘Bij elkaar blijven,’ roept de leidster, ‘die kant uit.’ Ik maak een halve slag en ruk zijdelings op, richting bodega. De mevrouw is bezorgd over één van de traagste leerlingen en botst paniekerig met de armen zwaaiend tegen me aan.