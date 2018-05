(Dit artikel verscheen in Humo 3175 op 10 juli 2001)

'Seks helpt ons te vergeten dat we stervende dieren zijn'

Acht uur in de ochtend, dauw blinkt op de beboste heuvels van New England. Geheel volgens afspraak neemt de kluizende Nobelprijskandidaat Philip Roth (68) de telefoon op. We wisselen beleefdheden uit, hij doet zijn best oprechte belangstelling te tonen: ‘Ik ken België een beetje. Als kind volgde ik gespannen de Tweede Wereldoorlog; ik had een kaart van Europa bij de hand en volgde de troepenbewegingen op de voet. Maar ik ben nooit in België geweest – dat is niet abnormaal, toch? - en ik herinner me niet al door een Belg geïnterviewd te zijn.'