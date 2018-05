Dwarskijker over 'Stukken van mensen' en 'Wereldkampioenen': 'Een wodkaatje ter stimulatie van de spijsvertering'

'Het kon niet uitblijven dat de handelaren elkaar zo goed als speels songtitels als 'Money Money Money' en 'The Winner Takes It All' naar het hoofd slingerden'

Stukken van mensen

VIER – 22 mei – 338.094 kijkers

‘Stukken van mensen’ is, waarde liefhebbers van het geschreven woord, een genoeglijke tijdkorting. Dat zal ik alsnog niet over veel tv-programma’s beweren, ook al heb ik mijn leerjaren in de weekbladjournalistiek stilaan uitgediend, waardoor ik misschien last van mildheid begin te krijgen, die met de jaren komt. Ik laat me ‘Stukken van mensen’, dit met Evy Gruyaert verluchtigde revuetje van mooie of anderszins bijzondere voorwerpen, in ieder geval graag welgevallen, en de aanbieders die deze objecten om één of andere reden in de muil van de marktwerking gooien, neem ik op de koop toe.

De helft van het aanbod in de laatste aflevering van het seizoen bestond uit rockmemorabilia: een ingelijst denim overhemd en een ondervest waarin Francis Rossi van Status Quo, luidens een naar internationale betrouwbaarheid hunkerend certificaat, zich ooit in het zweet zou hebben gewerkt tijdens zijn eeuwigdurende boogie: dit verzamelstuk oogde voor de leek als een serieproduct uit een lageloonland, maar een kenner zag er iets in waar hij, voor hij het met winst doorverkocht, 1.150 euro voor neertelde. Ik moet tijdens dit programma geregeld aan een bon mot van Oscar Wilde denken: ‘Een cynicus is iemand die van alles de prijs en van niets de waarde kent.’ Nu ja, de handelaren van ‘Stukken van mensen’ doen er alles aan om hun eventuele cynisme niet bloot te geven. Ze zijn vooral gehaaide kooplui die van alles de marktwaarde kennen en daar dan bliksemsnel de meest winstgevende prijs uit afleiden, onder het tentoonspreiden van enig kunstgevoel. En intussen bijten ze zich vast in een glimlach.