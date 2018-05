De 7 Hoofdzonden van Kanye West: 'Ik weet dat wat ik zeg politiek incorrect is, het tegenovergestelde van bescheiden... Maar wat ik zeg, is wel altijd wáár'

'Toen iemand opperde dat ik me kandidaat zou stellen voor het presidentschap, werd daar onnozel over gedaan. Maar ik weet nu dat het echt zou kunnen'

Met de inmiddels beruchte uitspraak ‘400 jaar slavernij? Dat klinkt als een keuze’ maakte Kanye zich zelfs bij zijn meest toegewijde pleitbezorgers persona non grata. Bij webmagazine Pitchfork bijvoorbeeld, dat destijds ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ als enige plaat ooit meteen bij de release een perfecte 10 gaf. Normaal zou het vooruitzicht op niet één, maar twee nieuwe platen – op 1 juni één van Kanye alleen en op 8 juni één samen met Kid Cudi – daar voor opwinding zorgen, maar Pitchfork liet al weten dat ‘geen enkele plaat ooit goed genoeg kan zijn om de vieze smaak van de laatste weken weg te spoelen.’

TRAAGHEID

Toen Kanye eens in Las Vegas op het podium stond te prediken, onthulde hij de reden waarom hij zich zo vaak bezondigt aan botte uitspraken, explosieve quotes en controversiële meningen: ‘Ik ben gewoon te lui om te liegen. Zodra je begint te liegen, moet je allerlei valse shit bedenken én onthouden. Dat is mij te vermoeiend. Dus ben ik maar gewoon mezelf.’

– Je hebt ooit eens gezegd dat je ‘een luie denker’ bent.

KANYE West «Ik denk niet graag. Ik denk dat mensen denken dat ik veel denk, maar dat is niet zo. Ik zal herinnerd worden voor mijn doorzettingsvermogen – want ik wil wel degelijk vechten tegen enggeestigheid en vooroordelen – niet vanwege mijn intelligentie.»

De kans dat hij herinnerd zal worden omwille van zijn intelligentie is inderdaad betrekkelijk klein. In een chaotische reeks tweets verdedigde hij onlangs zijn maatje Donald Trump. ‘We zijn allebei dragon energy. Hij is mijn broeder.’ Niet veel later liet hij fier zijn gesigneerde Make America Great Again-pet zien. De rest van de wereld krabde zich verward en gefrustreerd in de haren.

West «We zijn allebei outsiders: dat hij de presidentsverkiezing heeft weten te winnen, geeft me hoop voor mezelf. Ik heb ook niet alle antwoorden. Ik kan alleen zeggen dat ik iets vóélde, toen hij zich kandidaat stelde. En dat hij gewonnen heeft, is het bewijs dat alles mogelijk is in dit land. Ik ben het niet eens met alles wat hij doet. Ik heb het meer over het idéé Trump. Toen iemand voor het eerst opperde dat ik me ooit kandidaat zou stellen voor het presidentschap, werd daar onnozel over gedaan... Maar ik weet nu dat het echt zou kunnen.»

Toch blijft het vreemd, want is Trump niet de president die langs alle kanten van racisme wordt beschuldigd? En is Kanye niet één van de koppigste verdedigers van de zwarte zaak? In 2005, toen orkaan Katrina het overwegend zwarte New Orleans had getroffen, was er veel kritiek op het gebrek aan overheidssteun en op president George W. Bush. Kanye zei toen live op televisie, in een historisch moment: ‘Bush geeft geen zier om zwarte mensen.’ Waarom is Kanye nu zoveel coulanter voor Trump?

West «Vrienden vroegen me onlangs: waarom vind je Trump minder racistisch dan Bush? Maar racisme is geen halszaak voor mij. Als dat wél zo was, dan zou ik niet in Amerika wonen. Zelfs als rijke mens kom ik het regelmatig tegen – voor armen is het nog veel erger. I deal with racism, dat is alles wat ik kan doen. Ik heb trouwens spijt van de manier waarop ik Bush destijds heb aangepakt.»

Zijn waanzinnig controversiële uitspraak ‘slavernij was een keuze’ verduidelijkt hij zo:

West «Ik weet ook wel dat onze voorouders niet vrijwillig in ketens op een boot naar Amerika zijn gereisd. Ik wilde gewoon zeggen dat we heel lang in die positie zijn gebleven, ook al waren we numeriek duidelijk in de meerderheid. Dat wil zeggen dat we mentaal geknecht waren. Ze hebben in die tijd onze tongen afgesneden zodat we niet met elkaar konden communiceren. Ik sta nu niet toe dat ze mijn tong afsnijden.»