Uit de platenkast van Mauro: 'Back From the Grave, Volume 1'

‘Eeeeeyow! Raunchy Aggressive Unpsychedelic Teenage Garage Punk!’ ‘More Raw Shit to Fuckin Piss on Yer Parade!’ ‘Hey You Guitar Wankin’ 70’s Fuckheads, ‘Cross Over’ Metal-Punk Douchebags, Art-Fag ‘Noise’ Assholes: Fuck You and Your Prog Rock Shit!’

Kijk, dat is nu nog eens een voorbeeld van eerlijke marketing. Hier worden potentiële afnemers van goederen niet misleid door vage beschrijvingen. Deze reclame spreekt rechtstreeks tot de klant, met de opgestoken middelvinger van een bezopen deur-aan-deurverkoper die tegen je voorgevel staat te pissen. Tim Warrens eenmansbedrijf Crypt Records werd in de jaren 80 opgericht om de mensheid te herinneren aan een enorme hoop totaal vergeten, ultra-obscure garagerockers uit de jaren 60. En dan nog alleen maar het rauwste van het rauwste in het genre.

‘Bold Music for Misfits, Slobs, Nymphos, Perverts & Hotheads.’ Wat later begon Crypt ook muziek te releasen van artiesten die het genre nieuw leven inbliezen, van wie The Jon Spencer Blues Explosion veruit de bekendste apostelen werden. Mijn favoriete revivalisten waren toen The Oblivians, die ik ooit in een jeugdhuis in Ham zag rocken voor hooguit 15 man. Ze klonken alsof Jerry Lee Lewis bij Dead Kennedys was ingelijfd. Onvergetelijk. Waar het allemaal mee begon, was de compilatie ‘Back from the Grave, Volume 1’. Een feest van absolute nonhits uit de vroege sixties voor en door gefrustreerde, losgeslagen tieners. Met parels als ‘Yeah’ van The Alarm Clocks, ‘Ya Ha Be Be’ van Bel-Aires, ‘Psycho’ van Swamp Rats en ‘Rats’ Revenge, Part 1&2’ van The Rats. Helemaal zoals het eigenlijk moet. ‘Eeeeeyow!’