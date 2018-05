'Sommigen worden euforisch van rilatine en gaan dingen doen die niet bepaald gezond zijn'

Onderstrepen, herlezen of de samenvatting van iemand anders uit het hoofd leren: het zijn studietechnieken die zorgen voor een vals gevoel van zekerheid. Er zijn betere manieren om te studeren, zeggen Paul A. Kirschner, professor onderwijspsychologie van de Nederlandse Open Universiteit, en de Vlaamse onderzoeker Tim Surma.

HUMO Het is tijdverlies om tekstboeken te lijf te gaan met markeerstiften in alle kleuren van de regenboog?

TIM SURMA «De meeste studenten beginnen meteen, bij de eerste lezing, drie vierde van de tekst te onderstrepen. Dat gaat makkelijk en snel, maar het helpt je weinig vooruit. Uit studies blijkt dat onderstrepen een minder doeltreffende techniek is, ongeacht het onderwerp of de lengte van de tekst. In sommige gevallen werkt het zelfs contraproductief: door te onderstrepen leg je de nadruk op kleine deeltjes informatie en heb je geen overzicht. Je blijft aan de oppervlakte. Het is beter om na het lezen van een hoofdstuk actief na te denken over de belangrijkste begrippen of passages, en daarna te beginnen onderstrepen.»

HUMO Wat zijn andere foute studietechnieken?

SURMA «Je tijd verkeerd besteden. Een marathonloper begint ook niet drie dagen voor de wedstrijd te trainen. Een student die drie dagen vóór het examen een volledige cursus in zijn hoofd zit te stampen, is die info de dag na het examen vergeten. Dat is een probleem als je na een vak als statistiek 1 ook moet slagen voor statistiek 2 en 3.

»Herlezen is een andere weinig efficiënte techniek. Volgens een Amerikaans onderzoek herleest 84 procent van de universiteitsstudenten boeken tijdens de blok. De voordelen op korte termijn lijken aantrekkelijk: herlezen vraagt geen training, je hebt een gevoel van herkenning en het neemt redelijk weinig tijd in beslag. Maar herlezen is ook een passieve techniek. Pas door leerstof actief op te halen zul je je die op een later tijdstip makkelijker herinneren. Middelbare scholieren hebben dan weer de neiging om cursussen over te schrijven. Ze hebben het gevoel uren gewerkt te hebben, maar de hersenen hebben er weinig van opgepikt.»

HUMO Is de samenvatting van een bolleboos gebruiken een goed idee?