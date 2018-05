'Werknemers op hun 62ste zelf laten kiezen of ze voortwerken, lijkt me beter dan het pensioen met punten. Maar ik kan niet over álles dwarsliggen.'

Café Caberdouche in Brussel. Het is een atypische plek voor een interview met een atypische CD&V’er. Dat een lid van de meerderheid de begroting van de regering-Michel niet zou goedkeuren, is in dit land bijna revolutionair.

HUMO CD&V heeft uw uitspraken streng afgekeurd. Deed dat pijn?

HENDRIK BOGAERT «Fijn is anders. Iedereen doet nu alsof ik een rebel ben. Maar in het regeerakkoord staat dat de begroting in evenwicht moest zijn in 2018. Volgens onze verkiezingsbeloften zelfs al in 2016.

»Ik stel voor om een begroting te maken voor twee jaar: met een evenwicht in 2020, want voor 2019 is dat al niet meer haalbaar. Als je de begroting over de verkiezingen van volgend jaar tilt, verplicht je ook de volgende regering om zich aan dat evenwicht te houden. Daar heb je anders geen garantie op.»

HUMO Waarom vindt u het zo belangrijk dat de rekening klopt?

BOGAERT «Ik zie het een gezin niet snel doen: een put maken voor de eigen kinderen. De overheid wel, die hypothekeert de toekomst van de jonge generaties. Tijdens deze regeerperiode is onze staatsschuld opnieuw met miljarden euro verhoogd, tot 103 procent van het bruto nationaal product. Nochtans was er een buitenkans om die schuld te verlagen: we hadden vier jaar zonder verkiezingen, de socialisten deden niet mee en de economie draaide.

»Als de rente gaat stijgen, zitten we met een probleem. Onze staatsschuld bedraagt 445 miljard euro. Dit jaar betalen we daar 8,7 miljard euro intresten op. Elke procent rente die erbij komt, zal ons 4,4 miljard extra kosten. Ook de factuur voor de vergrijzing stijgt vanaf nu tot 2040 elk jaar met 750 miljoen à 1 miljard euro. De staatsschuld moet dus zo snel mogelijk naar beneden.»

HUMO Premier Michel zegt dat hervormen en besparen niet samengaan. Hij wil de economische heropleving en jobcreatie niet dwarsbomen.

BOGAERT «Op den duur worden dat excuses. Premier Dehaene heeft de staatsschuld fors afgebouwd, terwijl de economie sputterde. Waarom zou het dan niet lukken als het wél goed gaat? Bij de start van de regering zei men: ‘We stoppen het communautaire in de koelkast om onze economie in orde te brengen.’ In een aantal dossiers is dat gebeurd, en ik steun deze regering – ik geef ze zelfs acht op tien – maar op begrotingsvlak veegt ze de vloer aan met het regeerakkoord.»

HUMO Wiens schuld is dat?