Beth Thompson, de vrouw van bondscoach Roberto Martínez: 'Voor mij is hij geen ster, hij is gewoon mijn man die overal vuile was laat rondslingeren en natte handdoeken op bed laat liggen'

'We hebben twee televisies, ja. Maar meestal speelt er op beide toestellen voetbal. En op de laptop. En op de iPad – hij volgt zoveel mogelijk matchen tegelijk'

HUMO Was u voorbereid op de bagger die hij over zich heen kreeg?

beth Thompson «Ik heb de Engelse Premier League meegemaakt als trainersvrouw, dus ik ben wel wat gewoon (glimlacht). Iederéén heeft een mening over voetbal, en dat maakt de sport zo boeiend. Maar het heeft geen zin dat ik me uitlaat over de beslissingen van mijn man. Ik zou me daar ook niet prettig bij voelen. Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat Roberto nooit lichtzinnig beslissingen neemt, zowel professioneel als thuis. Hij is een oprechte man die altijd vooraf alle mogelijke gevolgen van zijn daden overloopt. Daarin verschillen we: hij is in staat een situatie van verschillende kanten te bekijken, niet alleen vanuit zijn eigenbelang.»

HUMO Sijpelt de kritiek ook thuis binnen?

Thompson «Roberto is vooral een echtgenoot en een vader wanneer hij thuis is. We leiden een zo normaal mogelijk leven, maar het klopt: de impact op ons gezin is enorm. Vooral zijn periode bij Wigan (van 2009 tot 2013, voor zijn overstap naar Everton, red.) was stressvol. Elk seizoen was een gevecht om niet te degraderen, en dat zorgde voor grote druk. Ook bij Everton was het erg stresserend op het eind. Het team won niet meer, Roberto kreeg er het vuur niet meer in. Net op dat moment kwam er een nieuwe eigenaar, waardoor er onrust ontstond in alle regionen van de club. Van die ongelukkige samenloop van omstandigheden is hij de dupe geworden. Dat was een erg zware periode, ook voor ons als gezin, want je vóélt de druk. Een simpel uitje was op den duur geen pretje meer. Die periode, vlak voor we naar België kwamen, was de zwaarste.»

HUMO De Radja-hysterie ontstond kort nadat Roberto zijn contract met de Belgische voetbalbond met twee jaar had verlengd, tot na het EK van 2020.