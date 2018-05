'Als ik iemand afval op straat zie gooien, spreek ik die persoon aan. Dan zie je ze denken: die aap van tv denkt dat hij me de les kan spellen'

In een Antwerps café schuift Dieter Coppens (40) bij een koffie aan. Hij ziet er moe maar ontspannen uit.

DIETER COPPENS «De laatste aflevering van ‘Animalitis’ is ingeblikt. Ik ben net terug van de Azoren, waar ik een marinebioloog bezocht. Een mooie trip, maar confronterend.»

HUMO Wat was er zo confronterend aan?

COPPENS «Eerst dacht ik: ‘Wat is het hier mooi! Kristalhelder water, dolfijnen die opspringen, schildpadden die naast je zwemmen...’ Tot we van de boot een netje in het water hingen en traag gingen varen. Het zat al gauw vol met rommel: plastic, nylon... En dan moesten we het water nog analyseren. Dat bleek gigantisch veel minuscule plasticdeeltjes te bevatten. Vissen eten die deeltjes op, en vervolgens eten wij die vissen op. Vleeseters krijgen ze ook binnen want vismeel dient als veevoeder. Zelfs vegetariërs ontlopen plastic niet. Zeezout zit ook vol microplastics. Per maaltijd zou je gemiddeld zo’n 100 stukjes opeten. Geniet vanavond van je aardappelen, vriend!»

HUMO Ben je daarom ambassadeur geworden van Mei Plasticvrij?

COPPENS «Ja. Als je anderen bewust kunt maken van een probleem, moet je dat doen. Ik haat het om met het vingertje te wijzen, maar we liegen onszelf gewoon voor. Miljoenen mensen posten selfies op ongerepte paradijselijke stranden, terwijl mensen tien meter verderop tot hun knieën in het plastic staan. Die vervuiling is niet meer te harden.»

HUMO Ik heb soms de indruk dat de ecologisch geëngageerde bekende mens enkel met klimaatopwarming bezig is, terwijl de plasticvervuiling me dringender en nefaster lijkt.

COPPENS «We moeten op alle fronten strijden, want het hangt vaak samen. Neem nu Borneo, dat eiland wordt kaalgekapt voor oliepalmplantages. Een drama voor veel diersoorten, zoals de orang-oetan. Vroeger leefde die diep in het regenwoud, nu zoekt hij dorpen en oevers van rivieren op om te overleven. Op Borneo bezocht ik bio-ingenieur Willie Smits, een Nederlander die er al 35 jaar vecht voor natuurbehoud. Hij wees me op een extra nadeel van die oliepalmplantages. Door de overvloedige bemesting breekt de humuslaag aan een recordtempo af. Daardoor komt een massa CO2 vrij, die de opwarming van de aarde nog versterkt.»

HUMO Ironisch genoeg is een klimaatactivist daar deels verantwoordelijk voor. Al Gore pleitte in 2006 voor de vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen. En wat werd daar in tropische landen voor gebruikt? Palmolie.

COPPENS «Tja, uiteindelijk kunnen we alleen maar vaststellen dat we te veel energie verbruiken en de planeet dat niet meer trekt. Enkel winstbejag telt, daar moet zelfs onze gezondheid voor wijken. Ze sproeien er ook massaal Roundup om die oliepalmplantages onkruidvrij te houden. Niks groeit daar nog, zelfs geen stukje mos. Er zijn dus ook geen insecten en vogels meer. Goedkope, ontwetende arbeidskrachten uit Java spuiten er onkruidverdelgers met de glimlach, en in de vergiftigde plassen zie je hun kinderen spelen. Ze wassen zich met dat water en drinken het, waardoor ze allemaal schildklierproblemen hebben.»