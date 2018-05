'Manu': de portrettenmaker geportretteerd

Manu Bonmariage (77) verloor een oog toen hij 6 was, maar dat hield hem niet tegen om de afgelopen 40 jaar een carrière uit te bouwen als documentairemaker, onder meer voor de legendarische ‘Strip-Tease’ -reportages van RTBF. Nu lijdt hij aan de ziekte van Alzheimer en zijn dochter Emmanuelle besloot daarom om de camera eens op hém te richten. Het resultaat heet simpelweg ‘Manu’ en is een innemend en onverbloemd portret van de man achter de lens.

HUMO ‘Ben jij in staat om te stoppen met filmen?’ vraag jij je vader. Waarop hij antwoordt: ‘Ik zou alleszins nog graag mijn begrafenis filmen. Al zal jij op het laatste moment de camera moeten overnemen.’

Emmanuelle Bonmariage «Dat is mijn vader ten voeten uit. Hij heeft dan wel acht kinderen, maar zijn leven stond in functie van zijn werk. Hij droeg altijd een camera op zijn schouder, zonder liep hij verloren. Door te filmen kreeg hij grip op de werkelijkheid. Zijn werk is daardoor erg doorgrondend en oprecht, maar in het leven was hij, en is hij nog steeds, op zoek naar antwoorden.

»Mijn vader was niet vaak thuis. Zijn werk hield hem dag en nacht weg. Ik heb daarom al op jonge leeftijd naar zijn documentaires gekeken. De verhalen die hij vertelde en de manier waarop hij mensen in beeld bracht, toonden me wie mijn vader precies was. Voor mij is hij één geworden met zijn camera. We hebben een complexe relatie. Met deze documentaire probeer ik mijn vader helemaal te begrijpen, voor het te laat is.»

HUMO Heeft hij je ooit aangemoedigd om zelf filmmaker te worden?

Bonmariage «Helemaal niet. Ik ben actrice. Maar ik had wel al een tijdje het idee om zelf een documentaire te maken. En toen gaf papa me opeens zijn camera cadeau. Ik zei hem: ‘Nu heb ik het recht om een film te maken. En mijn eerste film zal over jou gaan.’»

HUMO Wat vond hij van het resultaat?

Bonmariage Hij heeft ontzettend aandachtig naar ‘Manu’ gekeken. Nadien keek hij me in de ogen en bedankte hij me. Dat deed deugd. Een uur later lieten we samen de hond uit en vroeg ik nog wat verder. Maar hij was de film toen alweer vergeten.

»Wie zijn werk kent, zal veel ervan in Manu zelf herkennen. Hij had perfect een personage in één van zijn eigen films kunnen zijn. Ik toon hem ook zoals hij zijn personages in beeld bracht: eerlijk en van dichtbij. Maar ik hoop dat ‘Manu’ ook mensen raakt die hem niet kennen. Dit is geen ode aan de regisseur, maar een portret van een man die al zijn hele leven lang anderen portretteert.»

‘Manu’ is vanaf 16 juni te zien in de bioscopen.