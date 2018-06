Eddy de Pretto, het Franse hiphopfenomeen dat gelukkig nooit naar zijn ouders heeft geluisterd

'Mijn vader kon geen emoties tonen, hij zei altijd: 'Niet huilen, ga voetballen''

Eddy de Pretto’s debuutplaat ‘Cure’ verscheen op 2 maart, maar in Frankrijk is hij nu al een graag geziene gast in de grote talkshows, en zijn geplande concert in de prestigieuze Olympia eind dit jaar was zo vlug uitverkocht dat meteen een tweede werd gepland. Hij liet de Brusselse Botanique al twee keer vollopen en op 5 juli staat hij in Luik op Les Ardentes.

De roots van Eddy de Pretto liggen overduidelijk in de hiphop van hedendaagse sterren als Frank Ocean en Kanye West, maar zijn teksten, melodieën en fraseringen zijn gemarineerd in Franse chansons. De invloed van zijn moeder. Van zijn vader – vrachtwagenchauffeur en voetbalfan – kreeg hij dadendrang mee. In zijn teksten neemt hij geen blad voor de mond: zijn vader krijgt ervan langs in ‘Kid’ (‘Tu seras viril mon kid / Je ne veux voir aucune once féminine’), zijn moeder in ‘Mamere’ (‘Mamere, un jour je t’appellerai maman’).

HUMO Weet je dat je vaak wordt vergeleken met de Belgen Stromae en Jacques Brel?

eddy De Pretto «Met wie?»

HUMO Stromae en Jacques Brel.

De Pretto «Nooit van gehoord (lacht).»

HUMO Wie zijn je helden, je rolmodellen?

De Pretto «Ik heb er geen. Echt niet. Ik ben nooit onder de indruk geweest van acts. Ik ben altijd meer gepakt geweest door de mens zelf, en wat het is om mens te zijn. Dat je iemand kunt aanraken, vastpakken, maar dat je hem of haar daarom nog niet kunt vatten of begrijpen.»

HUMO Luister je naar Frank Ocean, Kanye West?

De Pretto «Ik hou niet van namedropping.»

HUMO Ik hoor in je muziek veel Charles Aznavour.

De Pretto «Dat is mijn moeder. Ze luisterde veel naar Franse artiesten van de jaren 50 en 60. Edith Piaf, Dalida, Aznavour uiteraard. Daar ben ik mee opgegroeid.»

HUMO Wat zette je zelf op?

De Pretto «Zeer uiteenlopende dingen (lacht).»

HUMO Hou je van de interviews die bij je carrière horen?