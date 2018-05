Koppensneller Herman Brusselmans: 'Nainggolan niet mee naar het WK'

Er ligt al wat stof op het nieuws dat Radja Nainggolan niet meegaat naar het WK in Rusland, maar toch is het laatste woord er niet over gezegd voor ik er m’n licht op laat schijnen. Het licht van duizenden anderen is er ondertussen op gaan schijnen, en die duizenden anderen, daarvan hebben duizenden er geen reet verstand van. Daarom zit menigeen te wachten op hoe de befaamde auteur en voetbalkenner Herman Brusselmans erover denkt. Inderdaad, ik ben behoorlijk befaamd. Als auteur ondermeer dankzij m’n recente roman ‘Feest bij de familie Van De Velde’, die in ontelbare huiskamers bij de open haard, in de gemakkelijke ligstoel of op het walmende toilet is stukgelezen, en als voetbalkenner heb ik renommee verworven in talloze radio- en televisieprogramma’s.