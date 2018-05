Joan Baez, De laatste hippie: 'Opportunistische conservatieven beweren altijd dat de hippies niets wezenlijks hebben veranderd, maar dat klopt niet.'

'We hebben meer en nieuwere protestsongs nodig. Heb jij recent een valabel alternatief voor 'Blowin' in the Wind' gehoord?'

Op haar 77ste is Baez bezig aan haar afscheidstournee, die ze volgend voorjaar afsluit met een allerlaatste concert in Antwerpen. De tournee bracht haar op 21 mei al in het Paleis voor Schone Kunsten. Daar kreeg ze van het publiek ​drie keer een staande ovatie, en van Humo dit interview.

HUMO Onlangs vroeg een vriendin van me schamper aan haar vader ‘Wanneer heb jij voor het laatst een hippieding gedaan?’ Ze insinueerde dat de hippies uiteindelijk niets hebben gerealiseerd en dat haar vader al zijn jeugdige idealen had verraden. Ik vond zijn antwoord zeer goed: ‘Jij en ik en iedereen doen dagelijks hippiedingen zonder dat we het beseffen.’

joan Baez «Wat hebben de hippies voor ons gedaan? De lijst is lang, maar veel van die verwezenlijkingen zijn onzichtbaar en verweven met andere verwezenlijkingen. Heel algemeen hebben de hippies de wurggreep van de staat, de kerk en het militaire apparaat op de samenleving versoepeld. Ze hebben de arbeidersstrijd gesteund, een gevoel van eenheid gezaaid en op duizend manieren de samenleving zachter en menselijker gemaakt.

»Meer specifiek hebben de hippies, bijvoorbeeld, de oorlog in Viëtnam bekort en zo onrechtstreeks een paar miljoen mensenlevens gered. Opportunistische conservatieven die een vijandbeeld willen creëren, beweren altijd dat de hippies niets wezenlijks hebben veranderd omdat ze de macht niet gegrepen hebben. Maar dat klopt niet, wereldwijd zijn duizenden hippies later in hun leven op invloedrijke plekken terechtgekomen waar anders oorlogszuchtige haviken zouden zijn beland. En er is meer in het leven dan alleen politiek en ideologie: hippies hebben een stempel gedrukt op het culturele leven en onze levenskwaliteit verhoogd. En op seksueel vlak hebben ze ons uit de duistere middeleeuwen gered.»

HUMO Volgens mij heeft de beeldvorming veel schade aangericht: al die beelden van apestonede, halfnaakte, als halve wilden beschilderde, potsierlijk geklede, dansende en zwalpende hippies op festivals... Charles Darwin, Mahatma Gandhi en Jezus zullen ook wel eens dronken of uitgelaten zijn geweest, maar daarvan bestaan geen beelden.

Baez «Natuurlijk waren er ook nadelen en gemiste kansen. De sixties waren een roes van euforie, maar helaas ook van drugs, en die hebben grote schade aangericht. Er waren teveel anarchistische excessen en uitspattingen van lichtgewichten die alleen maar wilden feesten. Maar lichtzinnige leeghoofden vind je in elke generatie.»

HUMO Mij valt steeds weer op dat jonge mensen niet beseffen dat onze voorouders ál onze rechten hebben bevochten, soms letterlijk: democratie, scheiding van kerk en staat, stemrecht, vrouwenrechten, gelijke rechten voor homoseksuelen, afschaffing van de slavernij...