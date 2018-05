Eeuwig spits Jan Mulder: 'Radja Nainggolan'

Bondscoach Roberto Martínez had twee jaar lang gepiekerd over de vraag hoe hij Radja Nainggolan kon inpassen voor het wereldkampioenschap in Rusland. Na zijn besluit vloog hij op 20 mei naar Rome voor een gesprek met de speler. Martínez maakte toen een verrassende manoeuvre: hij verzweeg de niet-selectie van zijn gesprekspartner. Een uur later stond de selectie op de telex. Zonder Nainggolan.

‘Hij paste niet in het tactische concept,’ zei Martínez op 21 mei op de persconferentie.

Op 22 mei bespraken journalisten en commentatoren de vreselijke toestand pagina’s lang in hun kranten. Ik vond het ook raar dat Nainggolan er niet bij is: hij is beter dan Axel Witsel of Jordan Lukaku, Christian Kabasele, Laurent Ciman en nog een paar. Ik zou Nainggolan alleen al meenemen wegens Martínez’ heilige tactische concept. Die coach is er zó door geobsedeerd, dat hij op het eind van al zijn overwegingen de tactische blunder van het jaar heeft gemaakt.